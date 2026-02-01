Handball N2 - Corte-Ile-Rousse veut confirmer à Istres

Même s’il y a eu un retard à l’allumage, c’est la victoire du courage, du sérieux, de l’engagement physique qu’ont obtenu les Cortenais sur le leader marseillais samedi dans leur salle face à un très nombreux public qui n’a pas ménagé ses encouragements. « Le travail finit par payer et la préparation physique que nous avons réalisée durant la trêve sous la houlette de Piere-Alex Bana a porté ses fruits puisque nous avons été efficaces du début à la fin. Nous avons même emballé le match en début de deuxième période tandis que nous sommes parvenus à prendre 5 buts d’avance à 10 minutes du terme. Chose que nous ne faisions pas en première partie de saison. Nous avons été solidaires, valeureux et combattifs, même si nous avons connu quelques moments de cafouillage. L’essentiel est bien là en ayant fait tomber une grosse équipe et pris les trois points », a soutenu Adrien Magne, le coach cortenais.



« Ce travail physique a été bénéfique avec cette belle victoire et j’espère enchainer face à Istres qui reste sur une défaite face à une formation de bas de tableau ».





Au match aller Istres avait récité son handball. Avec un score de parité à la pause, les Istréens s’étaient finalement imposés de deux buts en prenant l’avantage dans les dernières minutes de la partie, comme ce fut souvent le cas en début de saison. Corte – Ile-Rousse est aujourd’hui en meilleur condition physique et peut prétendre à une victoire ce samedi à 15 heures à Istres.

« Nous restons sur trois victoires en quatre rencontres. Notre parcours est bien malgré tout puisque nous avons également deux nuls pour six défaites. Nous sommes à 50% des points positifs. Et si nous rééditons le match de samedi, il y a peu d’équipes qui vont nous embêter dans cette deuxième partie de championnat. Je pense que nous avons largement les moyens de prendre les trois points qui seront importants dans la course au maintien », a affirmé Adrien Magne.





La rencontre se jouera dans la salle Bernard-Bardin d’Istres à 15 heures.

Le groupe retenu par Adrien Magne sera le suivant : Ribeiro, Sroka, Saura, Alfieri, Pages, Mebarek, Pannequin-Poggioli, Gimenez, Aillaud, Chamekh, Galibert, Niang, Coggia, Troussel et Rafini.

