Bastia relance son budget participatif : les habitants appelés à proposer leurs idées dès le 15 février

La rédaction le Samedi 14 Février 2026 à 09:05

La Ville de Bastia remet en route son budget participatif. À partir du 15 février 2026, les Bastiais pourront déposer des projets pour améliorer concrètement leur cadre de vie. La phase de propositions se poursuivra jusqu’au 31 mai avant l’examen technique puis le vote citoyen en fin d’année.



(Photo Hyacinthe Sambroni)
L’objectif reste clair : donner aux habitants la possibilité d’influencer directement certains aménagements ou initiatives locales. Espaces publics, environnement, mobilités, culture, solidarités ou transition écologique… les thèmes restent ouverts, à condition que les projets relèvent des compétences municipales et présentent un intérêt collectif.


Toute personne résidant, travaillant ou étudiant à Bastia peut participer, seule ou en groupe. Les projets devront être suffisamment détaillés pour être étudiés et ne pas dépasser 220 000 euros de coût estimatif.


Les propositions peuvent être transmises en ligne via le site de la Ville ou déposées sur formulaire papier dans plusieurs lieux municipaux, notamment Alb’Oru, la Casa di e Lingue, la Maison des Quartiers Sud, le centre social François-Marchetti, la Maison du Centre Ancien, la mairie centrale ou le centre culturel Una Volta.
 
Le calendrier à venir
Après le dépôt des idées jusqu’au 31 mai, les services municipaux étudieront leur faisabilité entre juin et octobre. Les projets retenus seront ensuite soumis au vote des habitants en novembre et décembre.
Avec ce nouveau cycle, la municipalité cherche à maintenir l’implication citoyenne dans l’évolution de la ville et à faire émerger des initiatives directement issues du terrain.

Deux projets retenus en 2025

La précédente édition avait débouché sur deux réalisations :l a transformation du parvis du lycée de Montesoru en espace plus convivial et sécurisé, à l’initiative d’élèves et la remise en valeur des chemins du Vilayet, de Monserato et des Moulins pour favoriser la randonnée familiale avec des aménagements légers et un balisage adapté.




