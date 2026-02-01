Bastia relance son budget participatif : les habitants appelés à proposer leurs idées dès le 15 février

La rédaction le Samedi 14 Février 2026 à 09:05

La Ville de Bastia remet en route son budget participatif. À partir du 15 février 2026, les Bastiais pourront déposer des projets pour améliorer concrètement leur cadre de vie. La phase de propositions se poursuivra jusqu’au 31 mai avant l’examen technique puis le vote citoyen en fin d’année.