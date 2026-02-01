Bastia : la Maison d’Eau élargit son offre autour de l’aquabiking

- Lors de la reprise de la Maison d’Eau, vous avez décidé de changer le concept ?

- Pas vraiment. Le concept reste le même, mais l’offre a été élargie. Elle était plus restreinte auparavant. Aujourd’hui, nous proposons plusieurs formules afin que chacun puisse trouver ce qui lui convient. Les cours collectifs restent le cœur de l’activité, avec des séances d’aquabike ou d’aquatraining en petits groupes, encadrées par un coach. Il y a aussi des séances individuelles pour un accompagnement plus personnalisé, par exemple en cas de reprise sportive, de rééducation ou d’objectif spécifique. Enfin, certains créneaux permettent de pratiquer librement, sans encadrement, pour ceux qui connaissent déjà bien la discipline.



- Vous avez également travaillé sur l’accessibilité des cours ?

- Oui, c’était une priorité. Nous avons élargi les horaires pour qu’ils correspondent davantage aux contraintes professionnelles et familiales. Le centre est ouvert du lundi au samedi avec des séances le matin, à midi, en fin d’après-midi et en soirée, et aussi quelques créneaux le week-end. Côté tarifs, il est possible de venir ponctuellement ou d’opter pour des cartes avec des prix dégressifs. Les réservations se font très simplement via l’application Xplor Deciplus ou directement par les réseaux sociaux, ce qui permet aux clients de gérer eux-mêmes leur planning.



- La natation est souvent considérée comme un sport complet. L’aquabike offre-t-il les mêmes bénéfices ?

- Les deux sont complémentaires. La natation développe surtout l’endurance et le souffle. L’aquabike travaille davantage le bas du corps grâce à la résistance de l’eau et apporte un effet drainant intéressant. C’est aussi une activité sans impact articulaire, donc adaptée aux personnes ayant des douleurs, aux seniors ou à ceux qui reprennent après une blessure. On peut y associer du renforcement musculaire du haut du corps, ce qui en fait une activité très complète.

- On parle beaucoup de l’aquabike dans les grandes villes. Ressentez-vous cet engouement à Bastia ?

- Oui, clairement. La discipline progresse partout en France et Bastia suit cette dynamique. Depuis la reprise, la demande augmente. Les gens recherchent une activité efficace mais douce pour les articulations, qui apporte à la fois un bénéfice physique et un moment de bien-être.



- Quel est le profil de votre clientèle aujourd’hui ?

- Il est très varié. Nous accueillons aussi bien des jeunes adultes que des personnes âgées, certaines dépassant les 80 ans. Les motivations diffèrent : remise en forme, perte de poids, entretien musculaire, récupération sportive ou simple envie de reprendre une activité en douceur. Ce mélange crée une ambiance assez conviviale, ce qui compte beaucoup dans la fidélisation.



- Des projets pour la suite ?

- Oui, plusieurs nouveautés sont prévues à partir de 2026. Dès mars, nous lancerons notamment le Pilates sur l’eau. Cette discipline se pratique sur une planche flottante, ce qui oblige à solliciter davantage les muscles profonds pour maintenir l’équilibre. Elle vise le renforcement global, l’amélioration de la posture et de l’équilibre. D’autres projets sont en préparation et seront présentés progressivement.