Une association créée pour soutenir Johann Pietri, 8 ans, dans son rêve de golf international

À seulement 8 ans, Johann Pietri évolue déjà dans la catégorie des jeunes golfeurs internationaux. Après avoir découvert ce sport pendant le confinement, grâce à un père et un grand-père passionnés, il intègre le club Giga Golf de Porticcio il y a quatre ans, et participe à des compétitions locales. L’année dernière, il a remporté le tour US Kids France pour la région PACA, et s’est classé 4e en Italie lors d’un tournoi international. Lors des championnats mondiaux US Kids en Écosse, il a terminé 16e sur 40 participants.





Aujourd’hui, Johann fait partie du groupe Elite du club de Porticcio, « un groupe qui est normalement réservé aux adolescents », explique Jean-Daniel Pietri, son père. « La plus jeune a 13 ans, et le plus vieux a 18 ans, et il a déjà pu intégrer ce groupe à seulement 8 ans et demi. Il a des entraînements axés sur des ateliers techniques plus avancés et adaptés normalement à des adolescents, c'est très bénéfique pour lui. Il est surtout dans un groupe avec des jeunes dont l’objectif est de performer en compétition.»





En parallèle de ses entraînements avec les Elite, Johann poursuit sa progression sur le terrain en continuant de participer à des compétitions nationales et internationales. Il y a quelques jours, « il a gagné le tour PACA, cette fois en catégorie 8 ans, ce qui fait qu'il a renouvelé ses droits de jeu pour les tournois internationaux ». Au mois de mars, il s’apprête à repartir en Italie pour un tournoi international, et il espère retourner en Écosse au mois de mai pour les championnats mondiaux, « pour voir son évolution par rapport à l'année dernière au niveau du classement », précise son père.





Mais au-delà de ses résultats, un défi majeur se pose : celui des frais liés notamment aux compétitions internationales. Pour permettre à Johann de poursuivre son parcours et de participer à ces tournois, sa famille a créé l’association Golf 7 Academy. Une initiative qui a pour but de récolter des fonds pour financer les déplacements, les inscriptions et l'équipement nécessaire. « Un enfant en PACA peut avoir une saison à 500 ou 1 000 euros pour sept compétitions, mais nous, on est déjà à 2 800 euros », précise son père. « J’ai fait le calcul : s’il participe à toutes les compétitions cette année, on a besoin de 8 000 euros. »





Pour Jean-Daniel Pietri, l'enjeu est clair : sans soutien financier, Johann ne pourra pas continuer à participer aux compétitions internationales. « Il a été bien placé l’année dernière, et on veut lui offrir l'opportunité de partir chaque année pour s'améliorer, pour pouvoir peut-être un jour accéder à un niveau professionnel. Après, il aime aussi la compétition, il a envie de retourner se battre contre les meilleurs parce qu’il se sent un peu plus tiré vers le haut aussi et il a pour ambition d'améliorer ses résultats. »





Un enjeu d’autant plus important que Johann pourrait intégrer le groupe élite de la Ligue corse de golf. « On est en discussion mais pour ça, il doit faire des compétitions de la Fédération française de golf sur le continent. Même si les compétitions sont ouvertes à partir de 10 ans, il a une dérogation pour le faire à 8 ans et demi. Mais ça aussi, ça a un coût, donc on aimerait trouver des financements pour lui permettre d'accéder aux compétitions qu'il n'y a pas ici aujourd'hui en Corse, ce qui l’empêche de progresser. Des grands prix jeunes, il n'y en a pas en Corse, la Ligue va essayer d'en faire mais s'ils en font, ce ne sera peut-être que deux ou trois par an, alors qu'en PACA, pour les moins de 10 ans, il y en a cinq par an et pour les plus de 10 ans, il y en a à peu près une vingtaine par an. »





Afin de donner à Johann la possibilité de poursuivre son parcours, l'association appelle à la solidarité. « Sur le site de l’association, je mets les résultats et le calendrier des compétitions pour donner de la visibilité aux personnes qui voudraient faire un don, pour savoir pourquoi ils le font », souligne Jean-Daniel Pietri. « L'objectif pour lui, c’est de pouvoir participer aux championnats mondiaux en Écosse pour tenter de se classer dans les 10 meilleurs, et puis, chaque année, d'essayer de grappiller des places jusqu'à peut-être faire un podium. »





Plus d’informations sur l’association

