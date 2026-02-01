A màghjina - U veranu s’avvicina
Dans l’herbe encore fraîche, les premières fleurs pointent discrètement, comme un signe patient du renouveau. Au loin, le Monte Pratu garde ses teintes d’hiver, mais la lumière, déjà plus douce, rappelle que la saison bascule lentement vers le printemps
Si, comme Françoise Geronimi, vous avez capturé un cliché, une photo que vous avez vous-même réalisée, mettant en valeur votre village ou un coin de Corse, partagez-le avec nous. Envoyez-le à l’adresse : corsenetinfos@gmail.com. Cliquez sur l’image pour en apprécier toute la beauté.