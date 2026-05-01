7e édition Acqua è Rocca di U Cavu - Pfister et Queffurus main dans la main sur la longue

Le départ était donné à 8h30 du parc aventure la Tyroliana pour les trois distances à savoir Sapara è Carbunari (12 km pour 800 de D+) Essenza di U Cavu (22 km pour 1.400 de D+) la nouveauté de cette 7e édition et la longue du jour à savoir U Giru di u Cavu (35 km pour 2.250 de D+)

Logiquement les concurrents de la courte étaient les premiers à rejoindre la ligne d'arrivée. Une Sapara è Carbunari qui revenait à Léo Morgana qui s'imposait en 1h08 laissant le deuxième le Fiumorbais Alexandre Rossi à plus de huit minutes. Olivier Dumoulin 1h27' complétait ce podium dominé par le Cabiste. Chez les dames, le scénario était différent avec la victoire de Ysaline Koral en 1h48'37 mais au terme d'un beau mano à mano avec sa poursuivante immédiate Mandy Duniere qui finit juste derrière à 22 secondes.

Sébastien Spehler au-dessus sur la moyenne

Sur l'Essenza di U Cavu la démonstration de force venait du pensionnaire du Team Altore Sébastien Spehler qui survolait la course pour boucler les 22 bornes très techniques dans le temps de 2h12'. Le deuxième en l'occurrence Mathieu Sanchez des Coureurs des Crêtes pointe à 22 minutes. Thomas Clauzel en 2h40 monte sur la troisième marche du podium. Dans les rangs des féminines, Charlotte Canazzi a, de la même manière, dominé l'épreuve en 3h11' devant Elsa Casadesus (3hh32') et Pauline Lucchini (3h37')



Les Trailers de l'Extrême Sud dominent U Giru di U Cavu

Sur la longue de 35 kilomètres le suspense ne devait pas durer bien longtemps, dans la mesure où rapidement les deux compères des Trailers de l'Extrême Sud, Victor Pfister et Tom Queffurus faussaient compagnie au reste du peloton, Les duettistes ne devaient plus être rejoints et franchissaient la ligne d'arrivée main dans la main avec un chrono de 4h34'17. Guilhem Vagny finissait troisième en 4h55'40. Le classement féminin revenait à Hermine Pietri (Altore) 5h13' auteure d'une belle 6e place au général, elle s'imposait devant Marie Chasseray (5h16') et Marie-Pierre Besnard (5h45).