Ajaccio : Les travaux de la future centrale bioénergie du Ricanto ont officiellement débuté

C’est l’aboutissement d’un projet attendu depuis près de 20 ans. Après de nombreux retards et contretemps, la première pierre de la future centrale bioénergie du Ricanto a été posée ce vendredi matin à l’occasion d’une cérémonie en grande pompe à laquelle ont notamment participé la ministre du Partenariat avec les territoires et de la Décentralisation, Catherine Vautrin, le président-directeur général d’EDF, Luc Rémont, et la présidente de la Commission de Régulation de l’Énergie, Emmanuelle Wargon. Une étape qui marque le début officiel du chantier, dont la livraison prévue avant fin 2027. « C’est un moment très important pour la Corse et pour EDF. Ce projet va renforcer l’autonomie du territoire et sa décarbonation », s’est réjoui le PDG du groupe EDF. « Le groupe EDF va investir 1,2 à 1,3 millions d’euros sur cinq ans en Corse pour augmenter la résilience du territoire », a-t-il annoncé en indiquant que, sur cette somme, 800 millions seront réservés à la construction de cette nouvelle centrale qui doit venir enfin signer la fin de l’actuelle centrale du Vazzio, la dernière d’Europe fonctionnant encore au fioul lourd, et répondre aux enjeux de développement durable.



Ainsi, si le gaz a un temps été envisagé pour son alimentation, c’est finalement 100 000 tonnes par an de biomasse liquide qui viendront faire fonctionner ses 8 moteurs nouvelle génération. Un combustible qui sera majoritairement fabriqué en Europe à partir d’huile de colza et donnera lieu à « des gains considérables en termes d’émissions atmosphériques par rapport à la centrale actuelle du Vazzio ». EDF assure ainsi que l’alimentation de la future centrale permettra de « produire une énergie 100% renouvelable » et assure une « suppression des émissions de dioxyde de soufre et des émissions directes de dioxyde de carbone », une « réduction de 65% des émissions de CO2 » et une « division par quatre des émissions de dioxyde d’azote et des particules fines ». De quoi augurer un tournant décisif dans la transition énergétique de la Corse.