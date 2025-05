Biguglia : les mathématiques à l’honneur lors du mini salon de l’école Vincentellu d’Istria

La deuxième édition du mini salon de la culture et des jeux mathématiques s’est tenue ce mardi 6 mai à l’école Vincentellu d’Istria de Biguglia. Un événement imaginé par l’équipe enseignante pour faire découvrir les mathématiques sous un angle différent, à travers des ateliers mêlant sport, art, sciences, numérique ou robotique. 300 élèves ont participé à cette journée, issus de l’école Vincentellu d’Istria, de la maternelle au CM2, de l’école voisine Toussaint Massoni, ainsi que d’une classe de 6e du collège de Biguglia. Tous ont circulé entre 23 ateliers, conçus pour montrer que les mathématiques ne se limitent pas aux exercices en classe.



Plusieurs structures partenaires ont répondu présent pour animer ces ateliers : Antoine Orsini (Université de Corse), la plateforme Stella Mare, l’Office hydraulique de la Corse, les Fab Labs In Giru de Corti et Opra, l’Adecec, les associations Emaho et EJB, la Lega corsa di scacchi, l’Unss, l’Usep 2B, l’antenne corse de l’UNICEF, la Direction des milieux naturels de la Collectivité de Corse, la médiathèque B620 de Biguglia, ainsi que le pôle numérique de l’inspection académique de Haute-Corse.



Cette initiative, portée par l’équipe pédagogique de l’école, s’inscrit dans une volonté plus large de rendre les mathématiques accessibles et attrayantes dès le plus jeune âge. Une manière de susciter la curiosité, de renforcer les apprentissages, et surtout, de montrer que les mathématiques sont partout — et qu’elles peuvent être un vrai terrain de jeu.