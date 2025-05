Dans le cadre du Joli mois de l’Europe, le laboratoire Stella Mare (Université de Corse – CNRS) organise une journée portes ouvertes le samedi 17 mai 2025 à Biguglia.



Dès 14 heures, une conférence sera donnée par la chercheure Katia Frangoudes (Université de Bretagne Occidentale – laboratoire AMURE), spécialiste des questions d’égalité femmes-hommes dans les secteurs de la pêche et de la conchyliculture en Europe et au Japon. Elle présentera ses travaux sur les rôles des femmes dans ces filières, et sur l’action du réseau européen AKTEA, qu’elle anime.



La conférence sera suivie d’une visite guidée de la plateforme Stella Mare – écloserie, bassins – ainsi que d’ateliers pédagogiques animés en partenariat avec le CPIE Bastia U Marinu.



📞 La participation est gratuite mais uniquement sur réservation au 04 95 45 06 97