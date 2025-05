Swan Bonifacio Challenge : les leaders changent

Après deux journées passées sous un vent d'Ouest, la Swan Bonifacio Challenge a vu les manches de ce vendredii se disputer en présence, pour la première fois, d'un vent de secteur Est avoisinant les 14 noeuds. Une journée qui a permis le déroulement de trois manches. Comme jeudi, deux parcours ont été établis, le premier pour les Swan 28 se situait entre Saint-François et le grain de sable, quant au second pour les Swan 36, 42 et 50 il était implanté entre le feu de La Madonetta et le feu de Capu di Fenu. Tout cela dans des conditions optimales de navigation.

Ce vendredi soir six manches sur sept ont été comptabilisées, la plus mauvaise ayant été retirée

De ce fait au niveau du classement général provisoire chez les Swan 50, Hatari leader depuis mercredi est toujours titulaire de la première place mais cette fois devant Earlybird et Olymp. Chez les Swan 42, on a assisté à un changement de leader avec Pez De Abril qui mène la flotte devant Nadir à qui il a ravi la première place. Changement également, de leader au sein du classement provisoire des Swan 36 avec Goddess qui devance Fra Martina et G Spot, dépossédé de la première place. A l'inverse, Anya Race est toujours devant chez les Swan 28 et devance Play Bigger et Grinta.

Ce samedi, la Swan Bonifacio Challenge vivra sa dernière journée de compétition avant la remise des prix fixée en début d'après-midi.



Les classements après la 3e journée

Swan 50

1. Hatari (Marcus Brennecke) 12, 2. Earlybird (Hendrik Brandis) 14, 3. Olymp (Mark Bezner) 21, 4. Cuordileone (Leonardo Ferragamo) 25, 5. Stella Maris (August Schram) 27.

Swan 42

1. Pez De Abril (José Maria Messeguer) 10, 2. Nadir (Pedro Vaquer Comas) 12, 3. Glen Ellen (Dominique Tian) 17, 4. Raving Swan (Jérôme Stubler) 20, 5. Long Echo (Barry Sampson) 23.

Swan 36

1. Goddess (Nikolai Burkart) 13, 2. Fra Martina (Edoardo Pavesio) 16, 3. G Spot (Giangiacomo Serena Di Lapigio) 19, 4. Sixth Sense (Sandro Pianiccia) 22, 5. Black Battalion (BB) 23.

Swan 28

1. Anya Race (Giulio Gatti) 8, 2. Play Bigger (Al Ramadan) 9, 3. Grinta (Antonio Santella) 10, 4. Marcello (Philippe Ligot) 11, 5. Black Swan (Lorenzo Bortolotti) 12.