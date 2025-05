8 Mai : hommage dans les villages de la vallée de l’Ostriconi

Ce mercredi 8 mai, l’Association des Anciens Combattants a organisé les cérémonies commémoratives de la fin de la Seconde Guerre mondiale dans les villages de Pietralba, Urtaca, Lama et Novella. À chaque étape, un hommage solennel a été rendu devant les monuments aux morts, en présence des élus, des habitants et des membres de l’association. Gerbes déposées, minute de silence et lecture du message de la ministre des Armées ont rythmé ces temps de recueillement, marqués par l’émotion et le respect du devoir de mémoire. L’association a remercié chaleureusement les participants pour leur présence fidèle à ces instants de transmission.