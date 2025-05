80 domaines attendus à Portivechju pour la Fiera di u Vinu

C’est une Fiera en mouvement, fidèle à sa volonté d’aller à la rencontre du public. Pour la deuxième fois depuis sa création à Luri en 1989, A Fiera di u Vinu sort de son berceau capcorsin. Après Lisula en 2024, c’est Portivechju qui accueille l’événement les 10 et 11 mai. Près de 80 vignerons sont attendus sous les chapiteaux installés sur la marina. Un record de participation, reflet d’un élan collectif.

Sous un grand chapiteau, le public est invité à aller à la rencontre de domaines venus des quatre coins de l’île. L’occasion de (re)découvrir une diversité de cépages, de pratiques et de personnalités. Et de goûter, mais aussi d’apprendre : masterclass, conférences et ateliers rythmeront les deux journées, avec le soutien de sommeliers, cavistes et chefs de renom.



Plus qu’une foire, un état d’esprit

« Nous sommes des passeurs de vin », résume Lisandru Leccia, président de l’association organisatrice. « Notre rôle, c’est de faire déguster, de raconter nos terres, de parler de nos méthodes. Ce rendez-vous est une manière d’être ensemble et de faire vivre notre culture vigneronne. » Une philosophie qui résume l’esprit de la Fiera, entre tradition assumée et désir d’ouverture. « L’engouement suscité par cette édition nous a permis d’être rejoints par une vingtaine de vignerons », précise-t-il encore.



Du côté des professionnels, on salue un rendez-vous fédérateur. « Ce collectif est en train d’accomplir de grandes choses grâce à une ambition commune et des coudes bien serrés », souligne François Franceschi, président du Conseil interprofessionnel des Vins de Corse. « Ensemble, nous sommes plus visibles et plus forts face aux défis économiques et climatiques. »



Autour du village des vignerons, une trentaine d’artisans, un drive pour récupérer ses achats, une grande vente aux enchères et la nouvelle Roue du vin viendront compléter le dispositif. L’ensemble dessine un événement accessible à tous, passionnés comme simples curieux, Corses comme visiteurs de passage. « La Fiera, c’est aussi un moment de gratitude envers le public local », ajoute François Franceschi. « Cette clientèle insulaire, à qui nous devons beaucoup, mérite toute notre attention. »



Après cette halte dans l’Extrême-Sud, A Fiera di u Vinu retrouvera en 2026 les collines du Cap, pour un retour à Luri. Mais d’ici là, les verres vont encore trinquer sous le soleil porto-vecchiais.