La traditionnelle Messe des Corses célébrée à Aix-en-Provence le 11 février


La rédaction le Dimanche 25 Janvier 2026 à 19:46

La ville d'Aix-en-Provence accueillera la Messe des Corses le mercredi 11 février. De Paris à New-York, l’Église corse renforce ses liens avec la diaspora à travers ces célébrations mêlant spiritualité et festivités. Sous l’impulsion du Cardinal Bustillo, ces rendez-vous dépassent le cadre religieux pour faire vivre l’identité insulaire et la fraternité partout où bat le cœur de l’île.



Après Paris l'année dernière, la ville d'Aix-en-Provence va accueillir le mercredi 11 février prochain à 19h, en la cathédrale Saint-Sauveur, la traditionnelle Messe des Corses.

L'organisation de cet événement s'inscrit dans une tradition religieuse et culturelle qui réunit les membres de la diaspora corse vivant en dehors de leur île d'origine comme l'explique l'abbé Constant, le vicaire général de l'Eglise de Corse. "C'est une ancienne tradition. La première des messes Corse était à Marseille. Elle a persévéré pendant des années. Il y a eu aussi la messe à Toulon. Des Amicales corses se réunissaient et demandaient une messe. Les fonds des cérémonies et des soirées étaient toujours reversés pour les vocations, pour étoffer la formation des futurs prêtres." Et ces célébrations se sont étendues à Paris et s'apprêtent aujourd'hui à franchir l'Atlantique jusqu'à New-York.

"Il y a quelques années, les étudiants ont lancé cette messe à Paris, un rendez-vous aujourd'hui bien ancré. Sous l'impulsion du Cardinal Bustillo et grâce à la communication du Diocèse, l'événement a pris une telle ampleur que la demande s'étend désormais à toute la France ", se réjouit le vicaire général. Un rayonnement qui dépasse les frontières de l'hexagone puisque le Cardinal se rendra en février à New-York pour y célébrer une messe avec la communauté corse locale. 
 
"Nous sommes là pour étoffer cette proximité avec la Corse qui est un peuple bien vivant"
 
L'objectif de ces événements est de renforcer les liens communautaires et de cultiver l'identité insulaire à travers des moments de proximité spirituelle et de festivités. "Quand on se trouve en dehors de l'île, on apprécie de rencontrer des Corses.  Et le Cardinal vient à la rencontre de la diaspora pour célébrer avec elle, vivre un temps de proximité, une soirée festive". Au delà des dons, l'abbé Constant rappelle que ces rendez-vous sont organisés "pour que la Corse se sente encore plus corse là où elle est en dehors de son territoire."

Ces événements attirent non seulement les natifs de l'île, la diaspora, mais aussi de nombreux amis de la Corse, créant ainsi de larges rassemblements populaires. "Le soir de la messe à Paris, il y avait plus de 800 personnes dans l'église et je pense qu'on a atteint un millier à à la soirée", sourit l'abbé Constant. Et de rappeler, au delà des chiffres, l'âme de ces événements : "Nous sommes là pour étoffer cette proximité avec la Corse qui est un peuple bien vivant."

La célébration, présidée par son Eminence le Cardinal Bustillo, rassemblera la communauté corse et ses amis autour d'un temps de prière, de communion et de partage.  La liturgie sera accompagnée par quatre membres du groupe Cuscenza, qui interpréteront des chants de polyphonie corse, apportant à la célébration une dimension spirituelle et culturelle profondément enracinée dans la tradition insulaire.

Cette messe est ouverte à tous et sans réservation.

Une soirée festive aux couleurs de l'île

A l'issue de la messe, l'Eglise catholique de Corse, avec le soutien de l'Amicale des Corses d'Aix-en-Provence organisera une soirée festive-buffet de 20 à 23h. Elle réunira la communauté autour d'un moment de partage, de culture et de fraternité, avec une animation aux couleurs de la Corse. 

Cette soirée permet de soutenir les actions et la mission de l'Eglise en Corse. 

Pour acheter son billet : https://www.billetweb.fr/soiree-festive-la-corse-a-aix-en-provence2026

 




