Municipales. À Ota-Porto, Toussaint Maranelli veut « valoriser l’identité locale afin de donner un nouvel élan à la commune »

Vous avez été 2èmend adjoint du maire sortant, Pierre-Paul de Pianelli au fil de ses trois mandats. Quel regard portez-vous sur ces 18 ans à ses côtés ?

Personne ne peut contester que des travaux importants, indispensables pour la commune ont été réalisés au fil de ces années. Lors de cette dernière mandature, nos projets ont été impactés par des difficultés administratives et les conséquences d’épisodes tempétueux successifs. Pourtant, nous avons toujours eu à cœur d’assurer une gestion responsable et efficace en défendant les intérêts de la commune. Ainsi, les activités du port et de la marine ont toujours pu reprendre à temps pour la saison touristique. Nous avons toujours eu à cœur de défendre l’intérêt économique et le cadre de vie de la commune en apportant des solutions concrètes, en concertation avec les services régionaux ou étatiques.



Votre liste compte majoritairement des jeunes, ce choix vous pousse-t-il à revoir vos orientations ou poursuivrez-vous les actions engagées lors de vos mandatures ?

Les jeunes du village souhaitaient prendre en main l’avenir de la commune et m’ont sollicité pour conduire leur liste. Pour nous, il ne s’agit pas de balayer les efforts de ces dernières années mais bien de les renforcer en prenant en compte les aspirations de tous. Nous portons une vision conciliant expérience et idées nouvelles avec un objectif : une commune vivante, équilibrée et tournée vers l’avenir sans perdre son identité.



Le développement structuré et maîtrisé du territoire est l’une de vos priorités. Concrètement, quelles orientations souhaitez-vous développer ?

Nous souhaitons développer la commune de manière cohérente, nous devons donc repenser le PLU pour permettre l’installation pérenne de jeunes et familles du village. Mais nous sommes déterminés à préserver les lieux emblématiques et le patrimoine communal tout en renforçant les espaces de loisirs et de services. En ce sens, nous portons deux principaux projets. A Ota, nous réhabiliterons la Maison Susini qui accueillera un local médical, un espace aménagé afin de permettre l’installation d’assistantes maternelles et d’une salle polyvalente à disposition de tous. Porto sera équipé d’un véritable complexe sportif et de loisirs multisports d’envergure pouvant être également utilisé comme salle des fêtes. L’idée est d’offrir à tous des équipements modernes, accessibles et fédérateurs. Nous porterons une attention particulière aux besoins des habitants au quotidien notamment concernant la sécurité : nous prévoyons la création d’une antenne de secours à Porto ainsi que de Drop Zone (DZ) pour renforcer la capacité d’intervention en cas d’urgence.



Vous identifiez la préservation et la valorisation de l’identité communale comme des leviers du développement touristique. Quelles dynamiques souhaitez-vous engager ?

Nous pensons qu’Ota-Porto doit être une destination et non un lieu de passage ! Or, pour développer le tourisme, il est nécessaire d’avoir des sites d’intérêt ! Avec mes colistiers, nous souhaitons réaménager notre patrimoine afin de le pérenniser et le transmettre aux générations futures. Ainsi, la Tour sera remise en état et développée tout comme le musée de la Poudrière. Dans la même veine, le bâtiment du stade accueillera un pressoir à huile et un moulin à châtaignes afin de valoriser la richesse de notre commune et de transmettre nos savoir-faire. Le patrimoine naturel, lui, sera valorisé par de nouveaux chemins de randonnée. Sur l’ensemble de la commune, nous développerons un calendrier d’animations culturelles et musicales afin de valoriser notre histoire et nos traditions.

Élément incontournable de notre histoire, le port sera réaménagé et modernisé avec la sécurisation de la digue, une ouverture vers la plaisance afin de développer l’économie.



A l’approche du scrutin, quel message souhaitez-vous faire passer aux électeurs ?

Nous sommes une équipe jeune et engagée, des enfants du pays, qui connaissent la réalité du quotidien attachée à Ota Porto. Une nouvelle génération se lève pour que l’on puisse continuer à vivre ici toute l’année sans renoncer à ce que nous sommes. Notre objectif : développer un tourisme mieux maitrisé tout en améliorant les conditions de vie à l’année pour les habitants. Nous ne voulons pas opposer tourisme et vie locale mais les faire avancer ensemble. Ota Porto mérite une commune dynamique, humaine et durable. Pour Ota Porto, pour aujourd’hui et pour demain, Ota-Porto, nouvelle génération.