CorseNetInfos
Corse Net Infos - Pure player corse
Corse Net Infos Corse Net Infos
CorseNetInfos
Per voi, incù voi in ogni locu - l’info corse en libre accès
CorseNetInfos
Stonde di Vita avec… Ange Terramorsi, sculpteur 18/03/2026 Municipales. Devant près de 700 personnes, Jean-Paul Carrolaggi et sa liste Aiacciu Vivu mènent l'offensive contre la majorité sortante 12/03/2026 ​Municipales. À Ajaccio, Stéphane Sbraggia réunit près de 1 000 partisans lors d’un meeting à l’Empire 12/03/2026 Municipales. Gilles Simeoni : « Bastia ne sera grande que si elle redevient une ville centre » 12/03/2026

U tempu in Corsica


le Vendredi 13 Mars 2026 à 07:05

Avant l'arrivée d'une nouvelle perturbation, les éclaircies dominent enfin, mais quelques averses se déclenchent sur le relief. Les températures ne varient guère : en ce vendredi 13, elles plafonnent autour de 17 degrés.
Consultez la météo corse en direct et en permanence sur CNI. En cliquant sur la photo et sur le lien (ci-dessous), retrouvez l'évolution en temps réel de la météo dans les deux départements de Corse et dans les principales cités de la région, avec la Chaîne Météo







CorseNetInfos
Facebook Twitter X YouTube Instagram
© 2026 corsenetinfos