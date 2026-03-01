U tempu in Corsica
Avant l'arrivée d'une nouvelle perturbation, les éclaircies dominent enfin, mais quelques averses se déclenchent sur le relief. Les températures ne varient guère : en ce vendredi 13, elles plafonnent autour de 17 degrés.
Consultez la météo corse en direct et en permanence sur CNI. En cliquant sur la photo et sur le lien (ci-dessous), retrouvez l'évolution en temps réel de la météo dans les deux départements de Corse et dans les principales cités de la région, avec la Chaîne Météo
@cni