Per voi, incù voi in ogni locu - l’info corse en libre accès
A màghjina - "A Traversa" di Figarella


le Vendredi 13 Mars 2026 à 07:25

"A traversa" de Figarella s’élève doucement entre façades claires, balcons ouvragés et demeures anciennes qui racontent la mémoire du village. Au bout du regard apparaît le clocher de l’Église Saint-Antoine, repère familier pour la communauté villageoise. Une image simple et lumineuse où l’architecture, la pierre et la lumière composent l’une de ces perspectives typiques de Santa-Maria-di-Lota et ses "maisons des américains".
