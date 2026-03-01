A màghjina - "A Traversa" di Figarella
"A traversa" de Figarella s’élève doucement entre façades claires, balcons ouvragés et demeures anciennes qui racontent la mémoire du village. Au bout du regard apparaît le clocher de l’Église Saint-Antoine, repère familier pour la communauté villageoise. Une image simple et lumineuse où l’architecture, la pierre et la lumière composent l’une de ces perspectives typiques de Santa-Maria-di-Lota et ses "maisons des américains".
