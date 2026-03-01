MSL Volley : la sanction de trois points suspendue pour le GFCA Ajaccio

C’est un soulagement, au moins provisoire, pour le GFCA Ajaccio Volley. Ce jeudi 12 mars, la Ligue Nationale de Volley (LNV) a décidé de suspendre la sanction sportive qui frappait le club ajaccien depuis le mois de janvier, lui restituant ainsi temporairement les trois points retirés au classement de la Marmara SpikeLigue (MSL).



Le 14 janvier dernier, le conseil supérieur de la DNACG avait pourtant infligé un coup dur à la formation entraînée par Frédéric Ferrandez. Le club insulaire avait été sanctionné d’un retrait ferme de trois points au classement, assorti d’une interdiction de recrutement pour la saison en cours et d’une amende de 4 000 euros.



Contestant cette décision, le GFCA Volley avait saisi le Comité national olympique et sportif français (CNOSF). Conformément à l’article R.141-6 du Code du sport, la désignation d’un conciliateur entraîne automatiquement la suspension de la sanction contestée jusqu’à la notification de la proposition de conciliation.



La situation s’est accélérée ce jeudi lorsque les dirigeants ajacciens ont adressé un courrier à la Ligue Nationale de Volley. Dans ce message, le club faisait notamment référence au cas du club féminin de Saint-Dié. Également sanctionné le 14 janvier 2026 par un retrait de points, le club vosgien avait récemment vu sa sanction suspendue après avoir engagé la même procédure auprès du CNOSF.



Le GFCA Volley désormais à égalité avec Saint-Nazaire avec 20 points.



Estimant légitimement devoir bénéficier du même traitement, le GFCA Ajaccio a demandé que ses droits soient respectés de manière identique. Une requête visiblement entendue par les instances, qui ont revu leur position dans la journée.



Conséquence immédiate : les trois points retirés au club gazier lui ont été provisoirement réattribués. Le classement de la Marmara SpikeLigue a d’ailleurs été mis à jour, le GFCA apparaissant désormais à égalité avec Saint-Nazaire avec 20 points.



Si cette décision offre un répit moral et sportif aux Ajacciens, elle reste toutefois provisoire. Le dénouement de cette affaire dépendra de l’issue de la procédure de conciliation menée devant le CNOSF.



En attendant, le GFCA pourra aborder avec un peu plus de sérénité son prochain rendez-vous de championnat. Les Ajacciens recevront Nice samedi à 20 heures au Palatinu pour ce qui sera leur dernière rencontre à domicile de la saison régulière, avec l’espoir de transformer ce répit administratif en nouvel élan sportif.

