Municipales. Que proposent les candidats à la mairie d’Ajaccio pour lutter contre la précarité ?

Parmi les nombreux enjeux de cette campagne des municipales, la lutte contre la précarité et la pauvreté s’est également invitée comme un enjeu majeur, alors que la Corse reste aujourd’hui la région la plus pauvre de France métropolitaine. En début d’année, comme elle le fait à chaque élection, la Coordination interassociative de lutte contre l’exclusion en Corse (CLE) a ainsi adressé une lettre ouverte aux candidats d’Ajaccio et de Bastia afin de les interpeller sur ces enjeux sociaux et d’obtenir des engagements clairs.
Dans ce courrier, la coordination rappelle que « la précarité et la pauvreté sont des phénomènes structurels qui ne cessent de croître » et sollicite ainsi les candidats afin de rappeler le rôle central des communes dans la conception et la mise en œuvre des politiques sociales, qu’il s’agisse de l’accès au logement, de l’accompagnement des publics les plus fragiles ou encore de la lutte contre le non-recours aux droits.
En réponse à cette interpellation, le maire sortant d’Ajaccio, Stéphane Sbraggia, insiste sur le fait que « la lutte contre la précarité et la pauvreté constitue un enjeu central » de l’action de la majorité sortante. Il met en avant l’action menée par le CIAS durant le mandat, fondée sur « l’inconditionnalité de l’accueil, l’égalité d’accès aux droits, la neutralité et la non-discrimination ». Face à la progression des situations de grande précarité, la municipalité souhaite notamment poursuivre son soutien aux associations d’urgence sociale, développer des antennes de proximité et lutter contre le non-recours aux aides. Concernant l’enfance, il juge « inacceptable » qu’« un enfant sur quatre » vive dans la précarité en Corse et annonce vouloir « créer des places de crèche supplémentaires » et « étendre la gratuité ou la tarification progressive des cantines scolaires, des transports et des fournitures ».
Pour François Filoni, candidat de la liste « Gagner pour Ajaccio », soutenue par le Rassemblement National, Mossa Palatina et l’UDR, la municipalité doit avant tout garantir « l’égalité de traitement de tous les citoyens devant la loi » et une gestion « transparente conforme à l’État de droit ». Il affirme vouloir veiller à ce que « personne vivant dans la rue ne soit oublié », notamment en facilitant l’accès aux services de base et à l’accompagnement social. Son programme prévoit également de soutenir le développement du logement social, de simplifier l’accès aux aides et d’alléger le budget des ménages par des mesures comme la gratuité progressive des transports publics ou le soutien aux circuits courts et à l’aide alimentaire.
Le candidat de Stintu Aiaccinu, Pascal Zagnoli, insiste pour sa part sur la nécessité d’une action municipale attentive aux situations concrètes. « À Ajaccio, la précarité n’est jamais abstraite : elle a des visages, des histoires, des ruptures parfois silencieuses », affirme-t-il. Son programme prévoit notamment la création d’un « guichet social unique » pour faciliter l’accès aux aides, l’installation d’équipements d’hygiène pour les personnes à la rue et le renforcement de la mixité sociale dans les politiques de logement. Il défend également des mesures en faveur des enfants et des familles modestes, comme la généralisation de petits-déjeuners gratuits dans certaines écoles ou la gratuité de l’accueil périscolaire.
Pour Charlotte Cesari, tête de liste de l’union de la gauche « A Voci di u Populu », la politique municipale doit être guidée par « l’équité, la justice sociale et la solidarité ». Elle affirme que la ville doit être gérée « pour que personne ne soit laissé de côté ». Parmi ses propositions figurent le développement d’antennes sociales de proximité, la création de micro-crèches dans les quartiers ou encore la gratuité ou la tarification progressive des cantines et des transports scolaires selon les revenus. Elle souhaite également renforcer l’accès au logement social, soutenir les associations et développer des initiatives d’alimentation solidaire et d’agriculture urbaine.
Enfin, Jean-Paul Carrolaggi, candidat de la liste d’union nationaliste Aiacciu Vivu, affirme placer « l’Humain comme valeur suprême ». Il souhaite notamment renforcer les maraudes et soutenir davantage les associations qui accompagnent les personnes vivant dans la rue, avec l’objectif de « sortir de la rue ». Le candidat met également l’accent sur la politique du logement social, la rénovation du parc existant et l’accès aux droits grâce à des permanences de proximité. Pour la jeunesse, il défend une politique municipale ambitieuse, estimant que « faire de l’enfance la priorité municipale suppose une vision claire », avec notamment la création de « Maisons de la Jeunesse » et le développement de dispositifs éducatifs et sociaux accessibles à tous.
Dans ce courrier, la coordination rappelle que « la précarité et la pauvreté sont des phénomènes structurels qui ne cessent de croître » et sollicite ainsi les candidats afin de rappeler le rôle central des communes dans la conception et la mise en œuvre des politiques sociales, qu’il s’agisse de l’accès au logement, de l’accompagnement des publics les plus fragiles ou encore de la lutte contre le non-recours aux droits.
En réponse à cette interpellation, le maire sortant d’Ajaccio, Stéphane Sbraggia, insiste sur le fait que « la lutte contre la précarité et la pauvreté constitue un enjeu central » de l’action de la majorité sortante. Il met en avant l’action menée par le CIAS durant le mandat, fondée sur « l’inconditionnalité de l’accueil, l’égalité d’accès aux droits, la neutralité et la non-discrimination ». Face à la progression des situations de grande précarité, la municipalité souhaite notamment poursuivre son soutien aux associations d’urgence sociale, développer des antennes de proximité et lutter contre le non-recours aux aides. Concernant l’enfance, il juge « inacceptable » qu’« un enfant sur quatre » vive dans la précarité en Corse et annonce vouloir « créer des places de crèche supplémentaires » et « étendre la gratuité ou la tarification progressive des cantines scolaires, des transports et des fournitures ».
Pour François Filoni, candidat de la liste « Gagner pour Ajaccio », soutenue par le Rassemblement National, Mossa Palatina et l’UDR, la municipalité doit avant tout garantir « l’égalité de traitement de tous les citoyens devant la loi » et une gestion « transparente conforme à l’État de droit ». Il affirme vouloir veiller à ce que « personne vivant dans la rue ne soit oublié », notamment en facilitant l’accès aux services de base et à l’accompagnement social. Son programme prévoit également de soutenir le développement du logement social, de simplifier l’accès aux aides et d’alléger le budget des ménages par des mesures comme la gratuité progressive des transports publics ou le soutien aux circuits courts et à l’aide alimentaire.
Le candidat de Stintu Aiaccinu, Pascal Zagnoli, insiste pour sa part sur la nécessité d’une action municipale attentive aux situations concrètes. « À Ajaccio, la précarité n’est jamais abstraite : elle a des visages, des histoires, des ruptures parfois silencieuses », affirme-t-il. Son programme prévoit notamment la création d’un « guichet social unique » pour faciliter l’accès aux aides, l’installation d’équipements d’hygiène pour les personnes à la rue et le renforcement de la mixité sociale dans les politiques de logement. Il défend également des mesures en faveur des enfants et des familles modestes, comme la généralisation de petits-déjeuners gratuits dans certaines écoles ou la gratuité de l’accueil périscolaire.
Pour Charlotte Cesari, tête de liste de l’union de la gauche « A Voci di u Populu », la politique municipale doit être guidée par « l’équité, la justice sociale et la solidarité ». Elle affirme que la ville doit être gérée « pour que personne ne soit laissé de côté ». Parmi ses propositions figurent le développement d’antennes sociales de proximité, la création de micro-crèches dans les quartiers ou encore la gratuité ou la tarification progressive des cantines et des transports scolaires selon les revenus. Elle souhaite également renforcer l’accès au logement social, soutenir les associations et développer des initiatives d’alimentation solidaire et d’agriculture urbaine.
Enfin, Jean-Paul Carrolaggi, candidat de la liste d’union nationaliste Aiacciu Vivu, affirme placer « l’Humain comme valeur suprême ». Il souhaite notamment renforcer les maraudes et soutenir davantage les associations qui accompagnent les personnes vivant dans la rue, avec l’objectif de « sortir de la rue ». Le candidat met également l’accent sur la politique du logement social, la rénovation du parc existant et l’accès aux droits grâce à des permanences de proximité. Pour la jeunesse, il défend une politique municipale ambitieuse, estimant que « faire de l’enfance la priorité municipale suppose une vision claire », avec notamment la création de « Maisons de la Jeunesse » et le développement de dispositifs éducatifs et sociaux accessibles à tous.
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