Municipales. Que proposent les candidats à la mairie d’Ajaccio pour lutter contre la précarité ?

Manon Perelli le Vendredi 13 Mars 2026 à 14:57

Interpellés par la Coordination inter-associative de lutte contre l’exclusion en Corse, les candidats à la mairie d'Ajaccio ont présenté leurs propositions pour lutter contre la précarité, faciliter l'accès au logement, aux droits ou encore à l’alimentation.