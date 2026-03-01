Handball N2 - Corte-Ile-Rousse doit être vaillant ce samedi à Villeneuve-Loubet

« Nous avons été irréprochables au niveau de l’état d’esprit », a lancé Adrien Magne au sujet de la rencontre d’il y a quinze jours face à l’une des grosses cylindrées de ce championnat en l’occurrence Bagnols. Une rencontre que les Cortenais auraient pu remporter, « comme nous aurions pu la perdre aussi puisque l’issue était incertaine jusqu’au coup de sifflet final. Le résultat est logique et ces deux points du match nul nous font énormément de bien dans la course au maintien, pendant que nos concurrents n’ont pris qu’un point. Dans cette lutte acharnée, nous avons ainsi trois victoires d’avance tandis qu’il ne reste que sept matchs à jouer. Nous avons un petit matelas qui n’est pas négligeable. Sur ce match nous avons été de vrais combattants et ce qui a fait plaisir à voir ».
Ce samedi, le HB Corte – Ile-Rousse va se déplacer à Villeneuve-Loubet qui est à un tout petit point de mieux que les Cortenais au classement général. Autant dire qu’une victoire relèguerait cet adversaire direct à un point. Lors du match aller, les insulaires n’avaient pas pu faire mieux qu’un match nul « catastrophique alors que nous menions de cinq buts. Cette rencontre était largement à notre portée. Malheureusement, nous nous sommes effondrés sur la fin. Cette formation de Villeneuve-Loubet est à notre niveau et nous sommes largement en mesure de nous imposer avant de recevoir Frontignan, lanterne rouge de ce championnat. Cette formation est valeureuse, elle ne lâche rien jusqu’au bout. C’est une équipe qui n’a pas peur du combat, bien au contraire. Pour nous imposer, il faudra d’abord être efficaces et collectivement nous devrons être beaucoup plus propres que nous ne l’avons été lors des précédentes rencontres. Il faudra aussi, et surtout, être aussi forts, voire mieux qu’eux, mentalement. Nous devrons être vaillants et garder cette cohésion de groupe que nous avons montrés face à Marseille et face à Bagnols ».
Le groupe sera composé comme suit, avec le retour d’Adrien Ceccarini après deux ans d’absence : Ribeiro, Saif, Saura, Alfieri, Pages, Mebarek, Ceccarini, Pannequin-Poggioli, Gimenez, Berenyi, Chamekh, Galibert, Niang, Rafini.
Ce samedi, le HB Corte – Ile-Rousse va se déplacer à Villeneuve-Loubet qui est à un tout petit point de mieux que les Cortenais au classement général. Autant dire qu’une victoire relèguerait cet adversaire direct à un point. Lors du match aller, les insulaires n’avaient pas pu faire mieux qu’un match nul « catastrophique alors que nous menions de cinq buts. Cette rencontre était largement à notre portée. Malheureusement, nous nous sommes effondrés sur la fin. Cette formation de Villeneuve-Loubet est à notre niveau et nous sommes largement en mesure de nous imposer avant de recevoir Frontignan, lanterne rouge de ce championnat. Cette formation est valeureuse, elle ne lâche rien jusqu’au bout. C’est une équipe qui n’a pas peur du combat, bien au contraire. Pour nous imposer, il faudra d’abord être efficaces et collectivement nous devrons être beaucoup plus propres que nous ne l’avons été lors des précédentes rencontres. Il faudra aussi, et surtout, être aussi forts, voire mieux qu’eux, mentalement. Nous devrons être vaillants et garder cette cohésion de groupe que nous avons montrés face à Marseille et face à Bagnols ».
Le groupe sera composé comme suit, avec le retour d’Adrien Ceccarini après deux ans d’absence : Ribeiro, Saif, Saura, Alfieri, Pages, Mebarek, Ceccarini, Pannequin-Poggioli, Gimenez, Berenyi, Chamekh, Galibert, Niang, Rafini.
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