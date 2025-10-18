Handball N2 - Corte–Ile-Rousse arrache le nul dans les dernières secondes

Cosec municipal de Corte.
Corte – Ile-Rousse et Villeneuve-Loubet : 25-25 (mi-temps : 12-13).
Arbitres : MM Bois et Garrobos.
Corte – Ile-Rousse
Ribeiro (13 arrêts), Sroka, Alfieri, Saura (4), Mebarek (3), Gimenez (3), Pages, Pannequin-Poggioli (2), Galibert (2), Chamekh (2), Aillot (2), Lanfranchi, Berenyi (3), Niang (4).
Villeneuve-Loubet
Lorimier, Charpenet (1), Allibert, Toumi (1), Cunha Guiet (8), Lary (3), Gorgerin (1), Charlier (8 arrêts), Pasquali (1), Saada, Fabre, Cikasnaukas (4), Boussarte (4), Dauzet (2)
Les tribunes du Cosec municipal de Corte affichaient complet ce samedi après-midi à l’occasion de la 5e journée de Nationale 2 entre Corte – Ile-Rousse et Villeneuve-Loubet. Un public qui donnait de la voix pour tenter de porter son équipe jusqu’à sa première victoire. Malheureusement, les locaux n’ont pu faire mieux qu’un match nul (25-25) face à une formation azuréenne plus agressive et plus volontaire.
Les hommes d’Adrien Magne prenaient rapidement le match à leur compte pour mener de deux buts grâce à Niang, Mebarek et Saura, tandis que Ribeiro s’interposait à deux reprises sur des tirs de Villeneuve-Loubet. Mais deux tirs manqués des locaux permettaient aux visiteurs de revenir au score et de prendre l’avantage à la 10e minute (6-5). Deux nouveaux arrêts de Ribeiro remettaient Corte – Ile-Rousse sur de bons rails et grâce à Berenyi et Pannequin-Poggioli, les locaux repassaient devant à deux points : 10-8. Les joueurs de Villeneuve-Loubet, plus agressifs et plus volontaires, ne baissaient pas les bras pour autant et se remettaient vite en selle, ils prenaient même l’avantage à une minute de la fin de la première période. Et ils rentraient donc aux vestiaires avec un point d’avance : 13-12.
De retour des vestiaires un arrêt de Ribeiro et un but de Saura remettaient les pendules à l’heure. Villeneuve-Loubet multipliait alors les maladresses devant le but ou se heurtait à un excellent Ribeiro. Tant et si bien que Corte – Ile-Rousse faisait un cavalier seul et inscrivait un 6-1 en 9 minutes : 19-14. On croyait alors que le match tournerait définitivement en faveur des locaux, mais c’était sans compter sur la hargne des visiteurs qui revenaient doucement dans le match tandis que Corte – Ile-Rousse gâchait trop de balles devant le but. Même réduits à quatre joueurs de champs, les visiteurs n’abdiquaient pas et trouvaient l’égalisation par Gorgerin à la 52e minute de cette partie : 22-22. Dans la minute suivante, Niang écopait de deux minutes et Villeneuve-Loubet passait devant :22-23 ! Le suspens était à son comble et l’issue de la partie était des plus indécise. Gimenez égalisait à 24 partout et dans la foulée Cunha Guiet redonnait l’avantage à ses couleurs sur un pénalty. Il ne restait alors que 40 secondes à jouer et Corte – Ile-Rousse, sur un pénalty de Galibert, arrachait l’égalisation : 25-25 !
La prochaine rencontre aura lieu le 25 octobre et Corte – Ile-Rousse se rendra à Frontignan, lanterne rouge du championnat.
