Handball N2 - Corte–Ile-Rousse arrache le nul dans les dernières secondes

De retour des vestiaires un arrêt de Ribeiro et un but de Saura remettaient les pendules à l’heure. Villeneuve-Loubet multipliait alors les maladresses devant le but ou se heurtait à un excellent Ribeiro. Tant et si bien que Corte – Ile-Rousse faisait un cavalier seul et inscrivait un 6-1 en 9 minutes : 19-14. On croyait alors que le match tournerait définitivement en faveur des locaux, mais c’était sans compter sur la hargne des visiteurs qui revenaient doucement dans le match tandis que Corte – Ile-Rousse gâchait trop de balles devant le but. Même réduits à quatre joueurs de champs, les visiteurs n’abdiquaient pas et trouvaient l’égalisation par Gorgerin à la 52e minute de cette partie : 22-22. Dans la minute suivante, Niang écopait de deux minutes et Villeneuve-Loubet passait devant :22-23 ! Le suspens était à son comble et l’issue de la partie était des plus indécise. Gimenez égalisait à 24 partout et dans la foulée Cunha Guiet redonnait l’avantage à ses couleurs sur un pénalty. Il ne restait alors que 40 secondes à jouer et Corte – Ile-Rousse, sur un pénalty de Galibert, arrachait l’égalisation : 25-25 !

La prochaine rencontre aura lieu le 25 octobre et Corte – Ile-Rousse se rendra à Frontignan, lanterne rouge du championnat.