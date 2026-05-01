"5 mai 92" : Corinne Mattei retrace dans son film, tout ce qui a précédé la catastrophe

Matteo Lanfranchi le Vendredi 1 Mai 2026 à 17:55

Le collectif des victimes du 5 mai 1992 organise la projection gratuite du film "5 mai 92" de Corinne Mattei, lundi 4 mai à 19h au cinéma Le Studio à Bastia. Un long-métrage qui choisit de raconter les heures de fête et d'insouciance qui ont précédé la catastrophe.