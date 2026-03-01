Municipales. Quelles sont les propositions des candidats à la mairie de Bastia sur le logement ?

À l’approche des élections municipales, les sept candidats à la mairie de Bastia multiplient les prises de position sur les principaux enjeux du quotidien. Parmi les thèmes qui s’imposent dans le débat local figure le sujet du logement. Accès à la propriété, construction de nouveaux logements sociaux, rénovation du parc existant : autant de problématiques sur lesquelles les candidats ont détaillé leurs propositions.





Jean-Martin Mondoloni, tête de liste de « Bastia, da oghje a dumane », souhaite « diversifier et promouvoir l’offre d’accession sociale à la propriété via le bail réel solidaire ou encore le prêt social location accession, opérations encadrées par la création d’un Office foncier solidaire au service de la population ». Il envisage aussi de « poursuivre les opérations de renouvellement urbain pour améliorer l’habitat, les espaces publics et équipements collectifs en réhabilitant le bâti existant dégradé sans étendre l’urbanisation » et de « planifier la création de 350 nouveaux logements par an dont la moitié à vocation sociale ».





De son côté, Jean-Michel Lamberti, à la tête de la liste « Prima i Nostri ! », plaide pour une application concrète de sa devise. « Nous appliquerons notre principe fondamental : priorité aux nôtres ! Concernant le logement, les HLM doivent être réservés prioritairement aux Bastiais de longue date, de souche, de cœur ou de travail. Nous nous opposons fermement à l'arrivée de populations à problèmes venues de l’extérieur, qui se fait au détriment des nôtres qui sont dans le besoin. Des dispositifs légaux existent pour aller dans ce sens. »





Pour sa part, Sacha Bastelica, de la liste « Una via per Bastia - Via citadina », entend « agir sur le logement avec l’encadrement des loyers, avec la construction de 150 nouveaux logements sociaux par an, ainsi que la rénovation du bâti vacant et la réhabilitation des plus de 500 logements sociaux vacants ». Il souhaite « proposer la rénovation énergétique des logements avec une exonération de taxe foncière pendant trois ans pour les propriétaires qui s’engagent à rénover leurs biens, pour atteindre 300 logements rénovés par an » mais aussi « agir en limitant les nouveaux Airbnb, en interdisant les nouvelles résidences secondaires » et affirme « envisager un statut résident conditionnant l’achat ».





Autre candidat en lice avec sa liste « Uniti ! », Julien Morganti aspire à « favoriser l’accession à la propriété en aidant les primo-accédants ». « Pour ce qui est du logement social, nous allons donner la priorité aux résidents Bastiais. La présence nationale ou locale proposée par d’autres candidats n’apportera aucune réponse nouvelle, sinon perpétuer le désordre et la ghettoïsation constatée aujourd’hui. De nombreux maires veulent reprendre le contrôle des attributions et le Sénat vient de voter « un droit d’oppositions » qui s’inscrit dans ce cadre, donc la loi va le permettre et on va le faire », a-t-il indiqué.





Nicolas Battini, chef de file de la liste « Populu di Bastia », explique vouloir instaurer le principe de « priorité nationale ». « Je veux que les HLM, qui sont le fruit du labeur de générations passées de Corses avant nous, profitent essentiellement aux Corses. Si on établit la priorité nationale, les Corses, qui ont la nationalité française, vont en bénéficier, et ça va libérer des centaines de logements qui sont occupés par des gens qui ne sont ni détenteurs de la nationalité française, ni Corses », a-t-il martelé.





Gilles Simeoni, à la tête de « Bastia Inseme », indique « avoir érigé l’accessibilité au logement en priorité absolue ». « Le plan BastiAlloghju que nous proposons comporte des mesures fortes, concrètes, que nous sommes les seuls à nous engager à soutenir et mettre en œuvre, et notamment le statut de résident, y compris dans les logements sociaux et le bail réel et solidaire », souligne-t-il, précisant qu’il envisage de « développer des résidences intergénérationnelles et développer une offre de logements spécifiques pour des situations particulières : femmes victimes de violence, familles monoparentales… »



Enfin, à travers sa liste « Bastia in Cumunu - Bastia en Commun », Francis Riolacci a pour objectif « d’engager un programme de construction de 1 500 logements sociaux pour répondre à l'urgence ». « Nous déciderons l'encadrement des loyers pour empêcher leur envolée, nous favoriserons l'accession sociale à la propriété par la création du bail social solidaire, nous créerons une foncière du logement pour réduire le nombre de logements vacants du centre-ville et offrir des appartements rénovés à la vente en primo-accession ou à la location, et nous restreindrons le logement locatif type Airbnb. »

