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Sporting club de Bastia-Boulogne : les premières images


La rédaction le Vendredi 13 Mars 2026 à 20:01

Ils étaient encore 10 000 à avoir pris place au stade Armand-Cesari ce vendredi soir, avec l’espoir de voir enfin le Sporting retrouver le chemin de la victoire et continuer à croire au maintien. En attendant le verdict sur la pelouse de Furiani, CNI vous propose les premières images de la soirée, signées Gérard Baldocchi.




Sporting club de Bastia-Boulogne : les premières images
(Photos Gérard Baldocchi)







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