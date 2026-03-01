Municipales. À Sisco, le maire sortant Ange-Pierre Vivoni brigue un septième mandat

Vous êtes maire de Sisco depuis 1989. Pourquoi avez-vous décidé d’être de nouveau candidat cette année ?J'avais décidé il y a six ans de ne plus me représenter. J'ai été élu au conseil municipal en 1977, adjoint en 1983 et maire en 1989, je termine mon huitième mandat comme élu municipal et mon sixième mandat comme maire. Mais je me représente parce que nous avons débuté des travaux que je souhaite terminer, et c'est ce qui m'a poussé à me représenter. De plus, Sisco est une commune importante, c'est la deuxième commune du Cap, dans la communauté de communes, et je pense qu'elle a toute sa place.





Quel bilan tirez-vous de votre dernière mandature ?

Je l’ai dit en tant que président des maires : la dernière mandature a été la plus difficile depuis l'après-guerre. Après le Covid, ça a été très difficile, et beaucoup de choses ont changé ces dix dernières années. D'abord, la sécurité des élus, beaucoup d'élus ne se présentent plus, nous sommes devenus la dernière roue de la charrette. Aujourd’hui, vous avez de l’incivisme partout, et une violence qui s'installe. Et ensuite, nous avons aussi les problèmes économiques que nous rencontrons en France et en Europe, comme les diminutions des subventions. Quand nos budgets 2026 vont être faits, on va s'apercevoir que nous avons autour de 25 à 30 % en moins de recettes de fonctionnement, et nous aurons automatiquement moins de recettes d'investissement. Mais sinon, nous avons quand même réussi à mener des projets pour la commune.





Quelles réalisations ont été, selon vous, les plus marquantes ?

Nous avons commencé des travaux pour faire des logements communaux, mais qui seront loués à bas prix, au prix des HLM. Ils sont au tiers des travaux, et j'espère terminer ces travaux au début du premier trimestre 2027. Nous avons aussi fait l'acquisition récemment du couvent Sainte-Catherine : ça fait plus de 30 ans que je me bats pour avoir le couvent et tout le domaine. Maintenant, nous sommes propriétaires. On a aussi mis plus de 2,5 millions d’euros pour refaire les canalisations et faire des réservoirs, ça, c'est le plus gros projet, et on est passé de 400 m3 de réserve à plus de 800 m3. Nous avons aussi travaillé sur les églises, nous avons créé une bibliothèque qui a vraiment bien marché avec des bénévoles, nous avons créé une cantine scolaire… Avant, seuls 20 élèves allaient déjeuner, aujourd'hui, ils sont plus de 50, et avec ça, nous avons créé deux emplois. À l'école, on a fait plusieurs travaux de fonctionnement, et nous avons aussi repris la crèche. Avant, c'était une crèche privée, et la commune a fait des investissements sur celle-ci.





Quel est votre projet pour cette nouvelle mandature ?

L’un des gros projets, c'est de pouvoir rendre tout le domaine de Sainte-Catherine inconstructible et faire une coopérative agricole avec des agriculteurs pour faire de la plantation avec toutes les plantes qui n'ont pas besoin d'eau, comme c'était cultivé auparavant par les moines. Après, pour le couvent, je pense que Sainte-Catherine doit appartenir à la Corse, aux Siscais et à tout le bassin méditerranéen, comme c'était le cas aux XVe et XVIe siècles. Nous avons aussi le projet de faire des restaurations sur les canalisations d'eau, mais nous avons surtout beaucoup de choses à faire du point de vue du patrimoine et de sa restauration. Nous avons 17 églises, des bénévoles qui y travaillent et nous souhaitons continuer, mais ça, c'est du travail du quotidien. Nous avons aussi l'objectif de faire un parcours avec l'Europe et avec l'Italie surtout. Il faut changer notre manière de faire, ce n'est plus du tourisme qui est fait comme dans les années 1960 ou 1970.





Quelle sera votre priorité si vous êtes réélu ?

Je me bats contre la spéculation immobilière. Si je suis réélu, il faudra que les biens aient des actes notariés et que leurs propriétaires soient clairement identifiés. Dans le cas contraire, nous considérerons ces biens comme des biens sans maître et la commune pourra les récupérer pour les céder à prix coûtant. L’objectif est de permettre aux habitants, notamment aux jeunes ménages mais aussi aux personnes plus âgées, d’accéder à la propriété, à condition qu’il s’agisse d’une résidence principale. Au lieu de devoir acheter une maison à 300 000 ou 400 000 euros alors qu’aujourd’hui il devient très difficile d’obtenir un crédit, ou seulement à des taux pharaoniques, certains pourraient devenir propriétaires et construire leur maison pour 100 000 ou 150 000 euros. Le deuxième point, c’est qu’en 1990, la commune de Sisco disposait de 286 hectares de terrains constructibles. Aujourd’hui, il ne reste plus que 7 000 m2. Je souhaite donc poursuivre la révision du PLU, qui est déjà engagée. Mon objectif est de permettre à des familles, et notamment des jeunes, de construire leur résidence principale. La spéculation est galopante ici, et il faut lutter contre.

