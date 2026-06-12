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U tempu in Corsica


le Vendredi 12 Juin 2026 à 07:05

Ciel voilé ou passages nuageux dominent la matinée sur l'île puis le soleil domine largement tout le reste de la journée avec un thermomètre qui atteint 30 degrés
Consultez la météo corse en direct et en permanence sur CNI. En cliquant sur la photo et sur le lien (ci-dessous), retrouvez l'évolution en temps réel de la météo dans les deux départements de Corse et dans les principales cités de la région, avec la Chaîne Météo







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