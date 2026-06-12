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A màghjina - A bellezza di Terranzana


le Vendredi 12 Juin 2026 à 07:30

À quelques pas d’Aléria, Terranzana dévoile une autre facette de la Corse. Entre ciel et eau, cet étang protégé offre un spectacle d'une rare quiétude où la nature impose son rythme. Un lieu préservé qui invite à ralentir, observer et simplement apprécier la beauté intacte de ce patrimoine exceptionnel
Si, comme François-Marie Luciani, vous avez capturé un cliché, une photo que vous avez vous-même réalisée, mettant en valeur votre village ou un coin de Corse, partagez-le avec nous. Envoyez-le à l’adresse : corsenetinfos@gmail.com. Cliquez sur l’image pour en apprécier toute la beauté.







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