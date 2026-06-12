A màghjina - A bellezza di Terranzana
À quelques pas d’Aléria, Terranzana dévoile une autre facette de la Corse. Entre ciel et eau, cet étang protégé offre un spectacle d'une rare quiétude où la nature impose son rythme. Un lieu préservé qui invite à ralentir, observer et simplement apprécier la beauté intacte de ce patrimoine exceptionnel
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