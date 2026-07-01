« Au rythme de la vie » : Cécilia Aubert présente sa première création à Corte

À tout juste vingt ans, la soprano bastiaise Cécilia Aubert présentera ce mardi 28 juillet à Corte sa toute première création. Dans les jardins de la mairie, le public cortenais découvrira « Au rythme de la vie », un spectacle autour de toutes les musiques, pensé et imaginé par la jeune chanteuse lyrique : « C’est une création avec plein d’airs qui existent déjà. On retrouvera des chansons corses, de la variété, du classique. » explique Cécilia Aubert.

Accompagnée par le pianiste Ilian Rousseau, les clarinettistes Alexia Aubert et Louise Renesson, ainsi que par la chorale L'Altagna Curtinese et deux danseuses, Océane Antonelli et Ana Mura, Cecilia Aubert et ses partenaires de scène reprendront des morceaux comme le Prélude n° 2 en do mineur de Jean-Sébastien Bach, mais aussi Core Timpesta d'Eppo, Somewhere Over the Rainbow, Memories de Barbra Streisand, I Will Survive de Gloria Gaynor, Corsica de Petru Guelfucci ou encore So Elli de l'Arcusgi.



Un programme très éclectique qui a de quoi surprendre, mais porté par un fil conducteur, rassure la jeune soprano : « Celui de la vie qui passe et des émotions qui la traversent. Des plus simples aux plus intenses, les chansons ont été choisies en fonction de ce qu’elles racontaient. Un air d’opéra, une chanson corse peuvent transmettre une émotion. Sur scène, les chanteurs et chanteuses ont entre 13 et 90 ans. » À travers sa mise en scène, Cecilia Aubert invite son public à se connecter à ses émotions et à son humanité.



Une première création construite également comme une ode à sa passion et à son parcours musical de clarinettiste, guitariste et chanteuse lyrique. Pour elle, la voix et les instruments sont des vecteurs d’émotion : « Ce n’est pas le style, mais la manière dont on l’interprète. C’est la musicalité. Je voulais mettre en avant que la musique est un langage universel. Contrairement aux mots, elle n’a pas besoin d’être traduite pour être comprise. » conclut la soprano bastiaise.

