Incendies en Haute-Corse - Plus de 1 000 hectares parcourus à Biguglia et Corte

À Biguglia, près de 160 hectares ont été parcourus par les flammes. Les 130 sapeurs-pompiers et personnels mobilisés, appuyés par des moyens terrestres ainsi que deux avions bombardiers d'eau Pélican et un hélicoptère bombardier d'eau lourd, ont réussi à ralentir la progression du feu. La diminution du vent dans l'après-midi a facilité leur intervention même si vers 19 heures le SIS 2 B indiquait que "le feu a franchi la ligne de crête et se dirige toujours vers le défilé du Lancone, les Hauts de Biguglia ainsi que le village de Biguglia."



Les autorités indiquent qu'aucune habitation ni aucun site sensible ne sont actuellement menacés. Un dispositif identique sera reconduit lundi.

Pour des raisons de sécurité, plusieurs axes restent fermés jusqu'à nouvel ordre la route de Sainte-Lucie, entre Biguglia et Furiani, dans les deux sens et la piste reliant le col de Teghime à la route du Lancone (D62), sur les communes de Barbaggio, Poggio-d'Oletta, Oletta et Olmeta-di-Tuda.

Les gendarmes maintiennent un contrôle au col de Teghime. Une salle d'accueil reste ouverte au centre culturel de Biguglia, où une seule personne s'est présentée. Des sapeurs-pompiers et des policiers assureront une surveillance durant toute la nuit.



Corte : Un berger et son troupeau ont pu regagner la vallée

Sur le secteur de Corte, la surface brûlée demeure estimée à près de 900 hectares. Les opérations menées dimanche ont permis de sécuriser une partie de l'arrière droit du feu ainsi que son flanc avant droit, en direction du plateau d'Alzo. Les services de l'État qualifient le bilan de la journée de satisfaisant malgré une "grosse reprise sur le flanc gauche descendant doucement vers la Restonica"

Pour lundi, entre 230 et 250 personnels seront engagés avec le soutien de deux hélicoptères bombardiers d'eau légers et d'un hélicoptère bombardier d'eau lourd afin de poursuivre la fixation des secteurs encore sensibles.

Un berger et son troupeau ont pu regagner la vallée. Les autorités demandent par ailleurs aux habitants de Corte de respecter les consignes sanitaires liées aux fumées diffusées par la mairie.

Les services de l'État saluent enfin la mobilisation des élus des communes de Biguglia, Furiani, Bastia et Corte, ainsi que de la Communauté d'agglomération de Bastia, qui ont participé à l'information des populations tout au long de la journée.