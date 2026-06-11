Bastia - 1 250 élèves réunis pour le championnat scolaire d’échecs

(Photos Gérard Baldocchi)
C’est au sein du COSEC Pepito Ferretti à Bastia que 1 250 élèves issus de 56 classes et représentant 18 écoles de la région bastiaise se sont retrouvés ce jeudi à l'occasion du championnat scolaire d’échecs. Une manifestation habituellement organisée en centre-ville sur la place Saint-Nicolas, et qui a exceptionnellement pris place cette année dans les quartiers sud de la ville. « L’idée, c’est aussi de développer cette partie de Bastia, c’est quelque chose auquel nous tenons », explique Akkha Vilaisarn, président de la Ligue Corse des Échecs. Si la place permettait d'accueillir jusqu'à 2 000 participants, l’association a choisi cette année de répartir les compétitions sur plusieurs territoires. Il y a quelques jours, un tournoi réunissant les secteurs de Corte et de la Balagne a ainsi rassemblé 750 élèves au COSEC de Corte. « Ici, ce sont les Bastiais et le Grand Bastia qui jouent », précise-t-il.
Organisée par niveaux scolaires, du CE1 au CM2, la compétition repose sur une formule collective, où chaque élève représente sa classe. « Après, on compte les points pour connaître la classe qui a gagné, et il y a ensuite un système pyramidal, c’est-à-dire que les classes qui ont gagné vont s’affronter, et à la fin, on trouve le vainqueur », précise le président de la Ligue. « Le format les marque vraiment. Ça fait une quinzaine d'années que j’enseigne les échecs à l’Université de Corse, j’ai pratiquement une centaine d'étudiants qui ont appris à jouer à Ajaccio, à Bastia, à Corte, en Balagne… et tous me disent qu’ils ont participé au tournoi sur la place Saint-Nicolas et qu’ils sont sortis avec des souvenirs. »
Plus de 50 000 enfants initiés aux échecs
Au-delà de la compétition, cette journée illustre l'ampleur du travail mené par la Ligue Corse des Échecs dans les établissements scolaires de l'île. Chaque année, plus de 6 000 enfants sont initiés au jeu, dont près de 2 000 élèves de CP qui découvrent la discipline pour la première fois. « Ça représente plus de 50 000 personnes formées sur notre île », souligne le président de la Ligue, qui précise que les intervenants se rendent directement dans les écoles afin de proposer des séances sur le temps scolaire. « Nous sommes fiers d’utiliser les échecs comme un outil pour une école de citoyenneté, pour leur apprendre le respect des règles et le respect des autres. Ce sont des valeurs simples mais dont on a besoin. »
Selon Akkha Vilaisarn, la pratique permet également de développer la concentration et la maîtrise de soi. « Dès que l'adversaire bouge un pion, c'est une nouvelle problématique qui se pose à vous : les données ont changé et il faut réfléchir avant de répondre. Et je voudrais parler d’une idée reçue qui dit qu'il faut être bon en maths pour être bon aux échecs, parce que je crois que ce n'est pas le cas du tout. Les échecs mettent en exergue vos propres qualités, et c'est ça qui plaît aux enfants. Un enfant qui bouge énormément va arriver à se poser pendant 15 ou 20 minutes et à attaquer sur l’échiquier. En fait, on n'est pas obligé d'être calme pour jouer aux échecs, par contre, les échecs vous canalisent et vous allez devenir quelqu'un d'un peu plus calme et d'un peu plus réfléchi. »
Pour Akkha Vilaisarn, la plus grande récompense reste toutefois la transmission. Plusieurs anciens élèves, aujourd’hui adultes, reviennent s’impliquer dans l’organisation des tournois et l’encadrement des jeunes joueurs. « Quand j'ai repris la Ligue en 2020, à la suite du travail de Léo Battesti, j’ai revu des jeunes qui ont appris à jouer aux échecs ici. La plus grande récompense pour moi, c'est que ces jeunes m'ont dit qu’ils voulaient rendre aux échecs ce que les échecs leur ont apporté. D'ailleurs, aujourd'hui, il y a 70 arbitres et parmi eux se trouvent énormément de jeunes qui avaient participé au tournoi. Je suis vraiment fier de ce travail, c’est vraiment ça le résultat. »
Les résultats
1. École de Pietranera (Mme Graziani)
2. École de Bastia Venturi (Mme Bocchechiampe)
2. École de Bastia Defendini (Mme Calendini)
1. École de Ville-di-Pietrabugno (Mme Marchioni)
2. École de Bastia Gaudin (Mme Camilli)
Catégorie CM2
1. École de Bastia Charpak (Mme Giudicelli)
2. École de Bastia Gaudin (M. Del Rey et Mme Lorand)
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