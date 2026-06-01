Championnat scolaire d’échecs : 750 enfants réunis à Corte

C’est donc au Cosec municipal de Corte que les 750 participants au championnat scolaire d’échecs ont été rassemblés ce lundi. Depuis 25 ans, à l’initiative de Léo Battesti, ancien président et fondateur de la Ligue Corse d’Echecs, la discipline est entrée à l’école « et depuis 2002 dans les écoles de Corte. J’ai d’ailleurs été le premier intervenant » a souligné Akkha Vilaisarn, l’actuel président de la Ligue.

Si ces championnats sont organisés régulièrement dans les différentes régions de l’île, c’était une première pour Corte et le centre Corse.

« Cette manifestation a pu se dérouler sous l’impulsion de Rosine Antolini, directrice de l’école primaire des Purette, avec le soutien du maire de Corte, le Dr Xavier Poli, représenté aujourd’hui par ses adjoints Philippe Sindali et Joseph Orsatelli. Et je tiens à les remercier. Il y a une véritable volonté politique qui nous accompagne dans notre travail au quotidien auprès des enfants » a souligné le président de la ligue.





Les 750 enfants ont joué en même temps dans la salle du gymnase cortenais. Les classes, composées de 18 élèves se sont affrontés tout au long de la journée à travers 7 manches imposées. Le tournoi n’ouvre pas à une participation au championnat de France, « mais il s’agit surtout d’une grande fête des échecs à destination des enfants, bien que des prix soient attribués à l’issue de la journée. L’état d’esprit est que tout le monde participe. Lorsqu’il y a des classes de plus de 18 élèves, les joueurs tournent dans l’équipe. La partie est d’une durée de 15 minutes. L’idée est donc plutôt festive, et il s’agit d’avantage d’une récompense pour les enfants. Nous avons débuté avec Ajaccio, puis Ghisonaccia et nous terminerons à Bastia où nous attendons près de 1 400 joueurs », a détaillé Akkha Vilaisarn.





Ce rassemblement cortenais a été possible aussi grâce au soutien indéfectible de la Collectivité de Corse qui « nous suit depuis 25 ans et plus particulièrement aujourd’hui pour pouvoir enseigner les échecs à ces milliers de nos écoles insulaires. Nous avons, en effet, 6800 enfants qui suivent nos cours tout au long de l’année et en 25 ans nous avons formé plus de 50 000 personnes avec les résultats que l’on connait au niveau national et international », a encore rappelé Akkha Vilaisarn. Effectivement, la pyramide est très haute avec au somment, Marc’Andria Maurizzi, aujourd’hui grand maître international et qui débuté les échecs à l’école primaire !

« Je voulais rajouter que lorsqu’il y a la volonté politique, on arrive à faire des choses extraordinaires », a conclu le président de la Ligue Corse d’Echecs.