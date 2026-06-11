Creazione fête ses 11 ans à Bastia : un défilé sur la Conca Marina et une visibilité nationale inédite

(Photos Gérard Baldocchi)
La grande nouveauté de cette édition aura marqué les esprits dès mercredi soir. Pour la première fois en onze ans, Creazione est sorti des murs du musée pour organiser un défilé de mode sur la Conca Marina. "On s'est dit pourquoi pas, on va lui donner plus d'ampleur, plus de visibilité. C'était ouvert à tous, gratuit, tout le monde pouvait le voir", explique Véronique Calendini, directrice de l'Office de Tourisme de l'agglomération de Bastia. Elle décrit un moment "magique, avec les mannequins qui défilaient au bord de l'eau, les bateaux en face et l'église Saint-Jean d'un autre côté."
Quarante créateurs, un cahier des charges exigeant
Cette année, une quarantaine de créateurs sont présents, limite imposée par l'espace muséal. Leur sélection repose sur un cahier des charges strict : résider en Corse, travailler dans le respect de critères qualitatifs, et concevoir sur l'île. Parmi eux, de jeunes talents qui travaillent notamment en upcycling côtoient des créateurs historiques du festival. "Les Corses ont du talent et le démontrent pendant Creazione", résume Véronique Calendini.
Un tremplin pour les créateurs
Clémence Lévêque, créatrice de bijoux, en est la preuve vivante. Présente depuis la toute première édition, elle était alors la plus jeune et la plus petite marque du festival. "Ce qui m'a poussée, c'est que j'avais envie de me professionnaliser, que ça passe d'un hobby à un vrai métier. Ça a été un vrai tremplin." Depuis, elle a ouvert une boutique et se forme en permanence. "Le fait d'avoir un rendez-vous annuel comme ça, c'est un objectif à chaque fois." Elle retient aussi la dimension humaine du festival : "Pour moi, c'est un rencard avec les copains, mais aussi avec les clientes." Et un impact sur les mentalités : "Creazione a changé la façon de consommer, pas seulement des Bastiais, mais des Corses en général."
Un rayonnement qui dépasse l'île
Le festival attire désormais bien au-delà de ses frontières. Des visiteurs viennent de toute la Corse et du continent spécialement pour l'événement.
Cette édition accueille notamment deux directrices de grands magazines de mode italiens venues de Milan, un journaliste hongrois spécialisé dans le haut de gamme, et la rédactrice en chef de Marie Claire national.
Le visage de l'affiche, le mannequin corse Gaëlle Pietri à la carrière internationale, incarne à elle seule ce rayonnement. Découverte à 17 ans à Ajaccio, elle avait été marraine du festival lors de sa 10e édition l'an dernier. "Je pense que notre île est particulièrement bien représentée", confie-t-elle, avant d'encourager les jeunes créateurs : "Il faut continuer à rêver et à avancer, parce qu'il y a encore pas mal de choses à faire."
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