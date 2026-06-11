Ajaccio : l’avenue de Paris rouvre à la circulation ce samedi après plusieurs mois de travaux

Après plusieurs mois de perturbations liées aux travaux de réaménagement de la place du Diamant, l'avenue de Paris retrouvera enfin une partie de son trafic à compter du samedi 13 juin. Une étape importante dans ce chantier majeur porté par la Ville d'Ajaccio et son mandataire, le groupement GTM Sud, qui vise à moderniser l'un des secteurs les plus stratégiques du centre-ville.



Dans un premier temps, l'avenue de Paris rouvrira sur une seule voie de circulation, en sens unique, depuis le cours Napoléon et l'avenue du 1er Consul en direction du cours Grandval et de l'avenue du Docteur Barthélémy Ramaroni. Un marquage provisoire jaune ainsi qu'une signalisation adaptée guideront les usagers durant cette phase transitoire.



« Cette réouverture s'accompagnera d'une modification importante des conditions de circulation sur l'avenue Eugène Macchini. Celle-ci passera en effet en sens unique montant, depuis le front de mer vers le carrefour du Diamant, permettant ainsi de préparer progressivement le futur schéma de circulation autour de la place » indique la Ville d’Ajaccio. Durant cette période, l'avenue du Docteur Barthélémy Ramaroni et le boulevard Pascal Rossini conserveront leur configuration actuelle à double sens.





Ouverture prochaine du parking du Diamant



Ces ajustements constituent la première étape du nouveau plan de circulation qui sera mis en œuvre à l'issue du chantier. À terme, les avenues de Paris et Eugène Macchini fonctionneront chacune sur deux voies en sens unique, tandis que l'ensemble des axes entourant la place du Diamant sera organisé selon une circulation fluide autour de ce nouvel espace urbain.



Cette évolution est étroitement liée à la réouverture prochaine du parking souterrain du Diamant, actuellement en cours de modernisation. Une fois les travaux achevés, sa capacité passera de 635 à 840 places, soit 205 places supplémentaires destinées à renforcer l'offre de stationnement en centre-ville.



D'ici là, les aménagements se poursuivront le long des deux avenues afin d'intégrer notamment les futurs espaces réservés aux livraisons, aux taxis ainsi qu'au stationnement des deux-roues. La municipalité précise enfin « qu'une communication spécifique sera prochainement réalisée pour détailler l'ensemble du nouveau plan de circulation qui accompagnera la remise en service du parking »





