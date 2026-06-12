Au collège de Folelli, 19 anciens militaires décorés de la croix du combattant

Au collège Henri-Tomasi à Folelli, 19 anciens militaires ont reçu jeudi la croix du combattant lors d’une cérémonie organisée en présence des élèves, des équipes éducatives, des représentants de l’État et de l’Office national des combattants et victimes de guerre. Un moment solennel placé sous le signe de la reconnaissance à l’occasion du centenaire de la création de la carte du combattant.
Remise par Pierre-Yves Argat, directeur de cabinet du préfet de la Haute-Corse, cette distinction, créée en 1930, vient reconnaître la participation de militaires à des opérations de guerre ou opérations extérieures sous certaines conditions de durée d’engagement. Les récipiendaires honorés ont servi dans le cadre d’opérations extérieures au Liban, au Tchad, en Afghanistan ou encore en ex-Yougoslavie. « En cette année anniversaire des 100 ans de la création de la carte du combattant, il était important de reconnaître la qualité de combattants à 19 récipiendaires, au sein d'une école, avec les collégiens et les collégiennes », a souligné le directeur de cabinet du préfet.
Parmi les récipiendaires figure Heiarii Brotherson, ancien militaire de l’armée de l’Air et de l’Espace. Après 18 années de service, il a reçu la croix du combattant au titre de sa participation à l’opération Sangaris, menée en République centrafricaine en 2015. « C'est une décoration, mais pour moi, c'est surtout la reconnaissance du pays pour les services qu’on a accomplis », explique-t-il. « L’opération extérieure m’a permis d’avoir cette croix du combattant, mais pour moi, c’est un symbole qui souligne aussi l’ensemble de ma carrière, parce que j’ai vécu beaucoup de moments qui méritent aussi d'être reconnus et je les attribue aujourd’hui à cette récompense. »
Transmettre la mémoire aux jeunes générations
Au-delà de l’hommage rendu aux anciens combattants, l’événement s'inscrit dans une démarche de transmission auprès des plus jeunes. Associés à la cérémonie à travers des lectures de textes, les élèves du collège Henri Tomasi ont été invités à découvrir des parcours militaires souvent méconnus. « Avant la cérémonie, il y a eu des explications de la part de l’ONAC avec les professeurs et la principale sur les guerres que nous connaissons actuellement », détaille Pierre-Yves Argat. « Il y a le passé, mais hélas, nous vivons encore des conflits et il faut avoir une bonne connaissance des faits historiques pour se rappeler à quel point l'actualité nous rattrape parfois et éviter ces erreurs qui font tant de massacres. »
Avec sa classe de sixième bilingue, Stéphane Marchetti, professeur d’histoire-géographie, a préparé les élèves à cet événement à travers un travail de contextualisation. « Comme ils ne sont qu’en sixième, on a travaillé de la manière la plus simple, par les lectures des textes et quelques contextualisations », explique-t-il. Et pour l'enseignant, cette démarche dépasse la simple commémoration. « Aujourd’hui, on ne parle plus de devoir de mémoire mais de travail de mémoire, parce que le devoir de mémoire, ça reste quelque chose de muséifié et non plus quelque chose que l’on apprend. »
Selon lui, l’initiative a permis aux collégiens de découvrir une réalité souvent éloignée de leurs connaissances. « Ils n'étaient pas au courant de tout ce qui se passait à l'extérieur, et notamment au cours de toutes ces opérations, que ça soit le Tchad, le Liban… Et en plus, ils ne sont qu’en sixième, donc ce n’est pas du tout dans leur programme. Mais ils ont eu une approche des anciens combattants, et ils ont vu qu’on peut avoir moins de 40 ans et déjà être un ancien combattant. On leur montre qu’il ne faut pas les visualiser comme des personnes forcément âgées, on travaille vraiment de la manière la plus simple pour qu’ils puissent se défaire des idées reçues. »
Les 19 récipiendaires
- Vincent BAEHL
- Jean BASTIANELLI
- Heiarii BROTHERSON
- Norbert BUCHMULLER
- Joël CAPONI
- Lionel CHENIN
- Mathieu COZZANI
- Éric DI LECCE
- Emmanuel DUBOST
- Bernard GACHOT
- Jean-Pierre GASQUE
- Loïc GUILBERT
- Michel GUILLAUMIN
- Pierre OLIVIERI
- Alain POSTOLLEC
- Jean-Luc PREZIOSI
- Stéphane ROBERT
- Patrick VANDENHERREWEGHE
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