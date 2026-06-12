Au collège de Folelli, 19 anciens militaires décorés de la croix du combattant

Au-delà de l’hommage rendu aux anciens combattants, l’événement s'inscrit dans une démarche de transmission auprès des plus jeunes. Associés à la cérémonie à travers des lectures de textes, les élèves du collège Henri Tomasi ont été invités à découvrir des parcours militaires souvent méconnus. « Avant la cérémonie, il y a eu des explications de la part de l’ONAC avec les professeurs et la principale sur les guerres que nous connaissons actuellement », détaille Pierre-Yves Argat. « Il y a le passé, mais hélas, nous vivons encore des conflits et il faut avoir une bonne connaissance des faits historiques pour se rappeler à quel point l'actualité nous rattrape parfois et éviter ces erreurs qui font tant de massacres. »





Avec sa classe de sixième bilingue, Stéphane Marchetti, professeur d’histoire-géographie, a préparé les élèves à cet événement à travers un travail de contextualisation. « Comme ils ne sont qu’en sixième, on a travaillé de la manière la plus simple, par les lectures des textes et quelques contextualisations », explique-t-il. Et pour l'enseignant, cette démarche dépasse la simple commémoration. « Aujourd’hui, on ne parle plus de devoir de mémoire mais de travail de mémoire, parce que le devoir de mémoire, ça reste quelque chose de muséifié et non plus quelque chose que l’on apprend. »



Selon lui, l’initiative a permis aux collégiens de découvrir une réalité souvent éloignée de leurs connaissances. « Ils n'étaient pas au courant de tout ce qui se passait à l'extérieur, et notamment au cours de toutes ces opérations, que ça soit le Tchad, le Liban… Et en plus, ils ne sont qu’en sixième, donc ce n’est pas du tout dans leur programme. Mais ils ont eu une approche des anciens combattants, et ils ont vu qu’on peut avoir moins de 40 ans et déjà être un ancien combattant. On leur montre qu’il ne faut pas les visualiser comme des personnes forcément âgées, on travaille vraiment de la manière la plus simple pour qu’ils puissent se défaire des idées reçues. »

