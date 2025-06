À Corte, le PNC en quête de renouveau politique, prône un "riacquistu naziunale"

L’assemblée générale du Partitu di a Nazione Corsa (PNC) a été l’occasion d’un débat nourri autour de la motion d’orientation politique, en présence de militants, de sympathisants, mais aussi de toutes celles et ceux désireux de participer. « Le débat fut riche, car nous sommes convaincus qu’il faut recréer du lien et redonner du sens à notre engagement auprès du peuple corse », a affirmé Pascal Zagnoli, secrétaire national du PNC.



Il a pointé un désenchantement croissant : « Trop de Corses se sentent abandonnés par des élus peut-être embourgeoisés, et ne se reconnaissent plus dans des structures militantes parfois dépassées. » Pascal Zagnoli a évoqué la précarité grandissante, les difficultés d’accès au logement, à l’emploi, à des besoins élémentaires, comme faire le plein ou remplir un caddie. À cela s’ajoutent le chômage, le décrochage scolaire, les addictions. « Si notre peuple, confronté à tout cela, est menacé de disparition, alors nous avons failli, et il nous faut en tirer les conséquences », a-t-il martelé, en appelant à « un discours de vérité, loin des violences et des atteintes aux outils économiques ou agricoles. »







Revenant sur la victoire électorale de 2015, Pascal Zagnoli a reconnu que l’espoir né ce 13 décembre s’est essoufflé. « L’avènement d’un pays nouveau est encore loin. La Corse est en perte de repères, et l’explosion démographique menace jusqu’à l’existence même de notre langue et de notre peuple. » Il a défendu le droit des jeunes à « vivre, travailler et se loger in terra nostra ».



Face à ce constat alarmant, il a lancé un appel à toutes les composantes du mouvement national pour une introspection sincère. « Il est temps de revenir dans le monde réel sans renier nos fondamentaux. Le mouvement national doit aujourd’hui être capable de définir une véritable stratégie. » Il a critiqué l’inertie de la majorité territoriale et l’absence de résultats concrets face aux difficultés quotidiennes des Corses. « Les Corses attendent des nationalistes un projet ambitieux pour bâtir une société corse à l’horizon 2050. »