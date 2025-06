Basket-ball : le tournoi-hommage de l'AS Porto-Vecchio

Il est des moments dans une saison différents des habituelles échéances dédiées à la compétition au sens le plus strict du terme. Le tournoi organisé aujourd'hui par l'ASPV Basket du toujours jeune et fringant président Christophe Chiocca en fait partie. Bien entendu, comme dans tout tournoi il y a un vainqueur, mais pour la centaine de joueurs qui avait rejoint le gymnase du Pruneddu il y avait aussi un devoir de mémoire. C'est dans tous les cas le sens essentiel de cette journée où les dirigeants porto-vecchiais avaient tenu à rendre hommage aux figures de la discipline, mais pas que, au cours des différents concours et joutes qui se sont succédé.





Ainsi chez les U15 dans le cadre d'un concours à trois points servant de support au Trophée Pipo Pracchia, succès de Leandro Da Fonte. Toujours dans la série des shoots à trois points, mais chez les seniors, victoire pour le trophée portant le nom de l'emblématique président de l'ASPV Jeff Agostini , de Cyril Ruspini.





Au niveau des tournois 3x3, en U14, Trophée Pierre Andreani, succès de l'équipe JVSP. En U17 où était en jeu le Trophée Max Giagheddu, qui, au-delà de la carrière que l'on sait en handball a aussi joué au basket c'est la formation Dream Team qui l'a emporté. Enfin , le tournoi senior servant de support au Trophée Khalid Lakhal a été remporté par AMZ.