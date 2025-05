Tout ce qui change le 1er mai 2025

- La taxe pour la carte grise devient payante pour tous, sauf en Hauts-de-France où elle reste gratuite. Le coût varie selon la région, de 43 euros en Corse à 60 euros en Bretagne, Normandie, Grand-Est ou Centre-Val de Loire.

- L'Allocation aux adultes handicapés (AAH) passe à 1 033,32 € par mois.- Le Revenu de solidarité active (RSA) est augmenté à 646,52 € pour une personne seule, 969,78 € pour un couple sans enfant, et jusqu'à 1 616,29 € pour un, couple avec trois enfants.- La prime d'activité atteint désormais 633,21 € par mois.- Le tarif réglementé du gaz diminue de 6,4 %, passant de 0,12412 € à 0,1162 € par kWh, permettant une économie annuelle d'environ 90 € pour une consommation standard.- La baisse concerne aussi les usages de cuisine, avec une réduction de 5,16 %.- La date limite pour la déclaration de revenus 2024 (version papier) est fixée au 20 mai 2025 à minuit, pour tous les résidents, y compris à l’étranger.- La déclaration en ligne doit être effectuée avant le 22 mai (départements 01 à 19), 28 mai (départements 20 à 54), ou 5 juin (départements 55 à 976).- Le barème de l’impôt sur le revenu est revalorisé de 1,8 %.- Les revenus issus de plateformes comme Vinted ou Leboncoin doivent désormais être déclarésSon versement est exceptionnellement reporté à novembre 2025, au lieu du printemps, en raison d’un retard dans l’adoption de la loi de finances 2025.Le montant reste compris entre 48 € et 277 €, utilisable jusqu’en mars 2027.- La mise en place d’un accord obligeant la présence de coordinateurs d’intimité lors des tournages audiovisuels.- Les cotisations patronales pour les entreprises diminuent, avec un taux de 0,3193 % pour les moins de 50 salariés, et 0,3233 % pour celles de 50 salariés et plus, ainsi qu’un nouveau taux de 4 % pour l’assurance chômage.