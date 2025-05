Najoua El Berrak quitte la Corse : la consule du Maroc nommée ambassadrice au Congo

Vous avez dirigé le consulat général du Maroc à Bastia pendant trois ans. Comment avez-vous vécu cette mission ?

En tant que 13e consule générale, et première femme à occuper ce poste depuis 1975, j’ai eu l’honneur de représenter le Maroc dans une région aussi singulière que la Corse. Dès mon arrivée, j’ai été accueillie avec chaleur par les représentants de l’État et les élus locaux, qui m’ont immédiatement ouverte leurs portes. J’ai voulu mener ma mission dans un esprit de proximité, de dialogue et d’efficacité, en assurant un service consulaire accessible et réactif à mes compatriotes.



Parmi les nombreuses actions menées, y a-t-il des souvenirs qui vous marquent plus particulièrement ?

Je garde en mémoire deux élans de solidarité marquants : celui du peuple corse après le tremblement de terre d’Al Haouz, et celui de la communauté marocaine à l’occasion de l’accueil du Pape François. Ces élans de générosité illustrent l’humanisme, l’ouverture et la qualité du vivre-ensemble qui caractérisent la société corse et marocaine.



Comment décririez-vous le lien que vous avez tissé avec la Corse ?

La Corse est une île formidable où je me suis sentie chez moi, entourée de respect et de reconnaissance. J’ai eu à cœur de faire connaître le Maroc en Corse et de rapprocher les Corses du Maroc, notamment à travers des échanges réguliers et francs avec les institutions locales et les représentants de l’État. La coopération avec Gilles Simeoni, président du Conseil exécutif, et la présidente de l’Assemblée de Corse a été constante sur les sujets d’intérêt commun. Je suis particulièrement fière d’avoir permis au Maroc d’être à l’honneur lors du Festival Creazione en 2023, où la région Fès-Meknès et l’artisanat marocain ont été mis en lumière, notamment à travers un défilé de haute couture du caftan marocain. Sur le plan personnel, j’ai tissé des liens d’amitié sincères avec mes compatriotes et de nombreux Corses, et c’est avec beaucoup d’émotion que je m’apprête à les quitter.



Et avec la communauté marocaine en Corse, comment ce lien s’est-il construit ?

J’ai toujours privilégié un dialogue franc, direct, et sans tabou, que ce soit avec les représentants de l’État ou les institutions corses. Avec la communauté marocaine, mon action a reposé sur l’écoute et la proximité, afin de renforcer la cohésion, le sentiment d’appartenance, et la solidarité. Je suis fière de voir combien mes compatriotes participent activement à la vie locale tout en préservant leurs valeurs.



Quel message souhaitez-vous adresser aux Marocains de Corse ?

Je tiens à adresser un message de fierté et de gratitude à mes compatriotes et à tous ceux qui m’ont accompagnée durant ces trois années. Vous êtes formidables, respectueux et je suis fière de vous. Je vous encourage à toujours privilégier le dialogue franc et sincère, surtout en cas d’incompréhensions ou de tensions. Continuez à faire rayonner les valeurs de respect, d’ouverture et de solidarité qui nous unissent.



Vous allez désormais représenter le Maroc en République du Congo. Quelle sera votre mission ?

Après vingt années de carrière en Europe, tant dans la diplomatie multilatérale que consulaire, je m’apprête à relever un nouveau défi sur le continent africain, qui occupe une place centrale dans la vision de Sa Majesté le Roi Mohammed VI. Je serai la première femme ambassadrice du Maroc au Congo-Brazzaville, et la première à occuper ce poste dans ce pays frère. Ma mission sera axée sur le développement de projets de coopération dans les domaines du développement durable, de la santé et de la culture, afin de renforcer les liens entre nos deux pays.



Savez-vous qui vous succédera à Bastia ?

La désignation de mon successeur relève du Département, qui fixera le calendrier des candidatures. Il est probable que le prochain Consul général prenne ses fonctions en septembre de cette année.



Un dernier mot sur votre nomination ?

Je remercie Sa Majesté le Roi Mohammed VI pour cette marque de confiance. Cette nomination est un honneur immense et une avancée pour la représentation des femmes dans la diplomatie marocaine et africaine. Le Maroc et le Congo partagent une vision commune fondée sur la solidarité et le développement. Je m’engage à poursuivre cette coopération dans un esprit de continuité et d’efficacité.