Wingfoil : la Corsica Wing Cup s’installe en Balagne du 1er au 4 mai

La Balagne servira de décor à la toute première Corsica Wing Cup, prévue du 1er au 4 mai 2025. L’événement est porté par CorsicaWing, école spécialisée dans le wingfoil, fondée en 2023 par deux passionnés, Julian Mattei et Mathys Flaugère. Soutenue par l’association Algajola Sport et Nature, cette compétition s’adresse à un public de riders confirmés et de pratiquants en quête de confrontation sportive.



Discipline récente combinant éléments du kitesurf, du windsurf et du foil, le wingfoil consiste à naviguer sur une planche équipée d’un aileron porteur, en se tenant à une aile gonflable tenue à la main. La Corsica Wing Cup se concentrera sur les épreuves de "race", avec deux courses longue distance par jour, des slaloms et des formats courts au départ de Calvi, Algajola ou L’Île-Rousse. « L’idée est de proposer un événement sportif structuré, capable de fédérer la communauté du wingfoil et de donner à voir ce sport au grand public », indiquent les organisateurs. Le volet compétition réunira plusieurs figures du circuit international, dont Mathis Ghio, triple champion du monde, et Julien Rattotti, champion du monde de Big Air. Le Français Noé Cuivala et Oscar Leclerc, tous deux titrés sur la scène européenne, participeront également à cette première édition.



La Balagne, avec ses vents côtiers réguliers et son relief maritime accessible, a été choisie pour son cadre naturel propice à la glisse. Pour les organisateurs, cet événement s’inscrit aussi dans une volonté de développement local. Il mobilise une cinquantaine de bénévoles et bénéficie du soutien de structures implantées dans le tissu balanin depuis les années 1990.



En parallèle des courses, des animations seront proposées sur la plage, et une attention particulière sera portée à la sensibilisation autour de la pratique nautique. Les organisateurs souhaitent inscrire durablement cette manifestation dans le calendrier sportif insulaire.