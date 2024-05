« Raconter l’invisible » : Une introduction aux récits mythiques traditionnels corses signée Don-Mathieu Santini

Professeur des Universités en Langue et Culture Corses à l’Università di Corsica Pasquale Paoli, et membre de l’UMR CNRS 6240 LISA (Lieux, Identités, eSpaces et Activités), Don-Mathieu Santini s'est engagé dans une exploration profonde de la patrimonialisation de ces récits.

« C'est à la fin des années 1980, alors étudiant à l'Université de Corse, que je rencontrai pour la première fois l'étude des récits mythiques traditionnels » explique l’auteur. « Pour les besoins d'une enquête ethnographique, je recueillis auprès de mon père une histoire que lui racontait le sien quelque cinquante ans plus tôt. Il s'agissait d'un conte merveilleux que j'avais eu le bonheur d'entendre durant les longues soirées d'hiver de mon enfance, quand les coupures intempestives d'électricité dues aux orages requerraient d'allumer les chandeliers de cuivre ainsi que les deux lampes à pétrole qui encadraient la cheminée du salon familial. De ces moments naîtra une quête qui ne me quittera plus. Elle induira mes choix d'études comme de recherches qui me portent aujourd'hui, à partir de ce cheminement personnel et professionnel, à analyser à la fois ce fonds mythique et mythologique en confrontation avec les changements sociétaux qui l'accompagnent mais également à continuer de dérouler le fil de la transmission de ces récits fondateurs, tant de mon identité propre que de celle de l'Humanité».

L'ouvrage, structuré en plusieurs chapitres éloquents tels que « Habiter un monde globalisé », « Le refus de la réification », ou encore « Réenchanter un monde », explore avec rigueur et passion les divers aspects des récits traditionnels corses. En scrutant les mythes, légendes, contes et récits d'apparition à la lumière des croyances anciennes qui les ont engendrés, Santini dévoile un panorama sémiotique riche, reflétant à la fois des croyances immuables et des évolutions sociales.

L'auteur nous invite ainsi à plonger dans un univers narratif empreint de significations profondes, ancré dans l'histoire et la culture corses, mais également universel dans sa portée symbolique. « Raconter l'invisible » se présente comme une lecture essentielle pour quiconque s'intéresse à la transmission, à la mémoire et à la compréhension des récits fondateurs qui façonnent notre identité collective et individuelle. À découvrir absolument !