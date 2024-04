Porto-Vecchio : les derniers qualifiés pour le 6e challenge Claude-Papi connus

Ce tournoi international réservé à la catégorie U13 regroupe chaque année, dans l’enceinte de la Cité du Sel, des grands noms du football français à l’image de Nantes, de l’OM, du PSG, de Bordeaux, mais aussi les clubs porte-drapeaux du football corse comme le SC Bastia ou bien encore l’AC Ajaccio.





Pour permettre au plus grand nombre de clubs corses de prendre part à ce rendez-vous, un tournoi qualificatif a eu lieu ce mardii sur la pelouse synthétique du Pruneddu regroupant douze équipes. En jeu les six dernières places disponibles donnant accès au challenge Claude-Papi.

Au terme de cette journée, ce sont les équipes de la Costa Verde, de la Casinca, de Ghisonaccia du FJEB, de l’ECB-Lupinu et d’Afa qui ont obtenu le précieux accessit.





Dans la foulée, en présence du maire Jean-Christophe Angelini a eu lieu le tirage au sort des poules du mois de juin du challenge du mois de juin.



La composition des. poules

Poule A

Olympique de Marseille, SC Bastia, AS Porto-Vecchio, Sud FC, AS Ghisonaccia-Prunelli



Poule B

Montpellier, PSG, USAG Uckange, FJEB, ECB Lupinu



Poule C

FC Nantes, AS Monaco, GFC Ajaccio, AS Casinca, Afa



Poule D

Girondins de Bordeaux, Cagliari, AC Ajaccio, JS Bonifacio, Costa Verde