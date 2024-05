Bastia : 200 personnes mobilisées pour la manifestation du 1er mai

On s’attendait à une faible mobilisation et le temps pluvieux de ce mercredi n’incitait pas vraiment les salariés à descendre dans la rue.

A 10h30, le défilé s’ébranle du Palais de justice, direction la préfecture de la Haute-Corse. Derrière sa banderole, la CGT ouvre le cortège. Les forts décibels de la sono lâche ses classiques : « On lâche rien », « Che Guevara », « Le chiffon rouge »...

Presque mêlés aux rouges, des militants de l’UNSA et leurs drapeaux bleus.

A quelques mètres derrière, flottent ceux de FO, puis les banderoles des retraités CGT, du PCF et quelques autres groupuscules : A Manca, A Reta, U CRPC (Cumitatu di Ricustruzzione di u Partitu Cumunistu), au son d’une musique plus rock, ou encore Solidarité Palestine…



CNI a tendu son micro aux manifestants



CGT (Charles Casabianca, secrétaire général UD CGT Haute-Corse)

«Le 1er mai c’est la fête internationale des travailleurs et on se doit de descendre dans la rue et continuer à revendiquer. La revendication première c’est l’augmentation des salaires, la continuité des services publics tant en milieu urbain qu’en milieu rural. Notre revendication c’est d’avoir un hôpital qui fonctionne, d’avoir un système de santé performant et non pas ce qu’on nous laisse augurer. Aujourd’hui nous avons la crainte de voir des entreprises fermer notamment dans le bâtiment, dans l’hôtellerie et notre crainte première c’est l’emploi, notre revendication c’est maintenir l’emploi, développer le service public et continuer à avoir ce lien social qui est très important en milieu rural. Tous les salaires doivent augmenter autant que le SMIC et les prix. La CGT revendique une hausse immédiate du SMIC à 2000 € brut, des minima sociaux, du point d’indice de la fonction publique, des retraites et d’obliger les directions d’entreprises à augmenter l’ensemble des salaires, surtout là où les entreprises se font des marges et rémunèrent les actionnaires. ».



UNSA (François Giudicelli, secrétaire régional)

« En 1886, aux Etats-Unis, les travailleurs obtiennent la journée de 8h de travail après deux années mobilisation. Le 1er mai 1890, cette revendication est reprise par les travailleurs français. En 2024, cette question ne se pose plus, mais le 1er mai reste un bon moment pour exprimer les revendications des salariés et des agents publics. Pour l’UNSA, le compte n’y est toujours pas. Pouvoir d’achat en berne et année blanche salariale dans la fonction publique, stigmatisation des chômeurs et des plus pauvres, augmentation de la durée d’activité à 64 ans, le gouvernement cible particulièrement les travailleurs de ce pays. Les annonces récentes : coupes sombres de 10 milliards dans les budgets publics, taxe lapin, augmentation des franchises médicales etc.… vont mettre à mal nos services publics et notre système social. Pour l’UNSA Haute-Corse, le 1er mai 2024 est le bon moment pour inviter l’actualité sociale et la justice au cœur des débats. C’est pour cela que nous appelons nos adhérents et sympathisants, les travailleurs et travailleuses, les jeunes et retraités à se mobiliser largement, à se syndiquer et à travailler en intersyndicale pour exprimer ces revendications ».



FO (Christophe Bertin, secrétaire UD FO Haute-Corse)

« Aujourd’hui, même si on est peu nombreux, l’important c’est d’être présent. Présent au 1er mai , la fête des travailleurs dans le monde entier. Donc à Bastia on est présent pour marquer ce 1er mai dans un contexte assez difficile, en guerre contre notre gouvernement et ses réformes à venir, peu respectueuses du droit au travail, avec des économies sur le dos des travailleurs, sur le dos des services publics. Le 1er mai a une symbolique importante. Notre combat c’est aussi l’augmentation des salaires pour l’ensemble des salariés, que ce soit dans le public ou dans le privé et surtout aussi qu’on revienne à une retraite décente pour tout le monde. Cette mobilisation c’est aussi montrer l’exemple aux jeunes, faire voir que c’est pour eux que nous sommes là aujourd’hui, leur demander d’adhérer aux syndicats. Il faut qu’ils viennent avec nous pour être plus fort et faire entendre notre voix encore plus fortement que les autres années ».



Parti Communiste (Michel Stefani, secrétaire régional pour la Corse)

« Le mot d’ordre c’est la mobilisation pour les droits des travailleurs, pour l’augmentation des salaires, pour la défense du service public et de l’emploi. En Corse particulièrement il y a une situation d’urgence sociale avec des bas salaires, la cherté de la vie, les menaces qui pèsent sur le service public de continuité territoriale avec l’aérien et le maritime, les menaces qui pèsent sur les salariés de Géant Casino : 1300 emplois en Corse ! Donc on a beaucoup de raisons de se mobiliser pour ce 1er mai qui est une journée de lutte des travailleurs pour les droits, mais aussi pour faire prospérer les revendications. Malgré le temps qui nous est favorable, il y a quand même une belle mobilisation »



A Manca (anonyme)

« Nous sommes là pour témoigner notre solidarité envers les travailleurs, pour leurs droits sociaux ».



Solidarité Palestine (Marie-Pierre Govi)

«La raison de votre présence ici ? Aujourd’hui c’est la fête des travailleurs et les travailleurs à Gaza et en Cisjordanie sont sous les bombes, avec leurs enfants. Notre devoir c’est d’être là pour eux ».