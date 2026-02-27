Municipales - À Bastia, Nicolas Battini dévoile sa liste « Populu di Bastia »

C’est à l’hôtel Best Western de Bastia que Nicolas Battini a choisi de dévoiler sa liste « Populu di Bastia » ce vendredi soir lors d’une conférence de presse. Une liste qui se trouve « en convergence entre des patriotes corses et des patriotes français », a déclaré le candidat à la mairie de Bastia avant de préciser : « Notre liste est composée de travailleurs, d'ouvriers, de petits retraités, despetits fonctionnaires, des mères au foyer… une sociologie qui représente le message que nous portons, celui de rendre la parole à une partie du peuple délaissée par les élites. »
La composition de la liste « Populu di Bastia »
1. Nicolas Battini
2. Valérie Idda
3. Michel Bruschini
4. Alexandra Mainetti
5. Philippe Serra
6. Laura Bruschini
7. Jean-Philippe Cherchi
8. Frédérique Federici
9. Franck Blanchard-Oyarsabal
10. Nathalie Lenziani
11. Patrick Ciccoli
12. Serena Salaris
13. Pierre-André Agostini
14. Marie Santini
15. Émile Cubadda
16. Victoire Gentile
17. Julien Allègre
18. Joëlle Caparros
19. Thierry Leonardi
20. Julia Alerini
21. Antoine Rovinalti
22. Nathalie Miqueou
23. Michaël Nicolaï
24. Joséphine Marinetti
25. Christian Dubernet
26. Marie-José Terramorsi
27. Alexis Gogibus
28. Cindy Duhoux
29. Joseph Avenoso
30. Chantal Le Port
31. Jean-Pierre Renaud
32. Émilie Hoeppe
33. Michael Lunes
34. Isabelle Plasencia
35. Daniel Hermini
36. Cassandra Weber
37. Anthony Ogliastro
38. Valérie Federici
39. Dominique Mantia
40. Marie Fera
41. Frédéric Avenoso
42. Véronique Le Port
43. Patrick Medori
44. Aurore Leduc
