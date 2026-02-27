Municipales - À Bastia, Nicolas Battini dévoile sa liste « Populu di Bastia »

C’est à l’hôtel Best Western de Bastia que Nicolas Battini a choisi de dévoiler sa liste « Populu di Bastia » ce vendredi soir lors d’une conférence de presse. Une liste qui se trouve « en convergence entre des patriotes corses et des patriotes français », a déclaré le candidat à la mairie de Bastia avant de préciser : « Notre liste est composée de travailleurs, d'ouvriers, de petits retraités, despetits fonctionnaires, des mères au foyer… une sociologie qui représente le message que nous portons, celui de rendre la parole à une partie du peuple délaissée par les élites. »