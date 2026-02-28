Des étudiants de l’Université de Corse à Athènes pour promouvoir des produits locaux

Promouvoir la Corse et ses produits agroalimentaires à l’international : c’est le défi que se sont lancé sept étudiants de l’Université de Corse en Master LEA. Dans le cadre de leurs études de « langues étrangères appliquées, communication, tourisme et interculturalité », ils ont créé il y a quelques mois le projet Dolc’Isula avec l’association Giranduloni. « On avait un projet à mettre en place cette année, et on a choisi la promotion des artisans insulaires », explique Leila, chargée de communication au sein du projet. « Par rapport à nos études, dans l’interculturalité, on va promouvoir le partage de culture, de savoir-faire, et donc les artisans corses. »





Pour concrétiser cette initiative, les étudiants s’envoleront d’ici quelques semaines en Grèce pour participer à la Food Expo à Athènes, un salon européen réunissant 1 300 exposants venus du monde entier pour présenter plus de 52 000 produits alimentaires et boissons à plus de 30 000 visiteurs, dont des acheteurs, distributeurs ou acteurs du commerce spécialisé. Du 14 au 16 mars prochain, les étudiants auront pour mission de promouvoir deux entreprises : la Brasserie Gloria et ses bières artisanales et Les Jardins d'Alesani et ses sirops naturels. « On se rend dans un pays méditerranéen, qui a quand même des similitudes avec la Corse, afin de faire connaître ses artisans », précise Leila.





L’objectif, sur place, sera de faire connaître les différents produits à un public international venu de plus de 80 pays. « C'est un salon gastronomique où il y a beaucoup de professionnels et d'artisans qui se rencontrent, notamment des acheteurs qui sont là pour trouver la perle rare », souligne l’étudiante. « Nous, on sera là pour faire ce contact entre les professionnels et les artisans, même si les entreprises qu'on a prises sont déjà un peu exportées, ils voulaient quand même participer à notre projet. On a prévu des flyers, des posters à afficher sur notre stand pour promouvoir nos partenaires, et la Corse plus largement : pour l'instant, on a des sirops, de la bière, des limonades, et les différents produits seront détaillés là-bas, sur place. »



Pour les étudiants, cette expérience est aussi une opportunité de mettre en pratique leurs enseignements dans des conditions réelles. « C'est une activité extracurriculaire qui va nous aider professionnellement parlant, c’est une vraie professionnalisation. Pour nous, c'est un pied dans le monde professionnel quand même de rattacher des professionnels et des artisans, surtout sur un tel salon. Personnellement, je suis chargée de communication, et j’ai déjà pu développer des compétences grâce à ce projet comme la promotion, les posts sur les réseaux sociaux… Tout ça pourra nous servir plus tard dans notre carrière. »

