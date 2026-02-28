Sur la route, Ajaccio cherche toujours l’équilibre entre automobilistes et mobilités douces

Malgré les efforts réalisés ces dernières années, Ajaccio reste un terrain périlleux pour les cyclistes et les trottinettistes. Les ronds-points d’entrée de ville, la montée du Stiletto, le secteur Noël Franchini ou encore Mezzavia figurent parmi les points noirs où la cohabitation entre véhicules motorisés et usagers vulnérables reste problématique.



À l’inverse, certains aménagements récents montrent que des solutions efficaces existent et que la ville pourrait devenir plus sûre si elle s’en donnait les moyens. « La rocade avec son couloir bus-vélos, les aménagements de l’Amirauté ou le contournement de l’aéroport ont permis d’améliorer la situation », explique Gwenael Chatelain, membre du conseil d’administration et bénévole de l’association Vélocità.



Ajaccio à la traîne en matière d’adaptation aux déplacements à vélo



Les chiffres confirment l’urgence. Le Baromètre vélo 2025, enquête nationale auprès des cyclistes et non-cyclistes, révèle qu’Ajaccio se situe nettement en dessous de la moyenne nationale en matière d’adaptation aux déplacements à vélo. Sur la ville, 400 cyclistes ont participé à l’enquête, un peu plus de 1 000 sur l’ensemble de la Corse. « On part de loin, très loin », constate Gwenael, résumant le défi à relever pour la municipalité et les usagers.



Depuis sa création en 2008, Vélocità œuvre pour rendre la ville plus sûre et encourager la pratique du vélo. L’association mène des ateliers d’auto-réparation, sensibilise au savoir rouler, à la sécurité et à l’éclairage en hiver, et dialogue avec les collectivités pour améliorer les infrastructures. « Nous essayons vraiment de faire bouger les choses. Je suis cycliste depuis longtemps. J’ai rejoint l’association un peu par hasard, puis je me suis investi davantage pour contribuer à améliorer la situation », raconte Gwenael.



Infrastructures et comportements : les deux clés de la sécurité



Pour rendre la circulation plus sûre, Vélocità insiste sur le double enjeu : les infrastructures et le comportement des usagers. L’association préconise notamment d’abaisser la vitesse en centre-ville à 30 km/h. « Quand les voitures roulent à 30 km/h et les vélos à 25 km/h, la cohabitation devient beaucoup plus sûre », détaille le bénévole.



Mais au-delà des aménagements, un message fort revient aujourd’hui avec insistance : le port du casque. S’il est obligatoire uniquement pour les enfants de moins de 12 ans, il reste hautement recommandé pour tous les cyclistes et trottinettistes. Après la mort accidentelle d’un homme qui circulait à trottinette à l’entrée de la ville il y a quelques jours, la préfecture de Corse-du-Sud a d’ailleurs tenu à rappeler cette règle fondamentale sur ses réseaux sociaux.

