"BD à Bastia" : une 31e édition pour regarder le monde à l'envers

Une plongée captivante dans l'histoire du Brésil à travers les yeux de deux familles, dans une exposition monographique riche en émotions et en découverte de l'œuvre de Matthias Lehmann. (Musée de Bastia)Une exposition immersive dans l'univers envoûtant de la sorcellerie et de l'ésotérisme, mettant en lumière des albums captivants et des figures féminines marquantes. (Una Volta)Une exploration des paysages ultra-réalistes et des personnages délicats d'Étienne Chaize, dans un retour au dessin traditionnel au crayon graphite. L’album est paru en janvier et Bastia sera le 1évènement où seront exposées les planches originales de l’album (Una Volta)Une célébration du talent narratif et visuel de Camille Jourdy à travers les aventures pleines d'humour et de tendresse de Pépin et Olivia. (Una Volta)Une plongée dans un univers de culture pop et de magie, à travers les originaux du troisième tome d'une saga captivante. (Médiathèque du Centre-ville)Une exploration poétique des paysages à travers les collages de Jérémie Fischer, offrant une vision unique et intime du monde qui nous entoure. (Musée de Bastia)Une première exposition monographique en Corse mettant en valeur le travail graphique de Baptiste César, notamment ses gravures au laser sur carreaux de faïence. (Una Volta).Une immersion dans l'univers sombre et envoûtant de Sarah Cheveau, à travers ses originaux et ses créations au fusain. (Médiathèque du Centre-Ville)Une exposition collective pour découvrir et interroger le monde à travers les récits de trois ouvrages sélectionnés avec soin.(Galerie Noir et Blanc)Comme auteur de bande dessinée, avec les albums Catharsis, Indélébiles, l’adaptation d’Ô vous frères humains d’Albert Cohen, l’adaptation de Vernon Subutex de Virginie Despentes et son dernier album Testosterror. (Arsenale)Le programme complet ICI