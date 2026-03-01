CNI, Quindec'anni dopu, sempre è più chè mai qui !

Quindec'anni dopu, sempre è più chè mai qui !

Quinze ans d’information, et toujours la même exigence

Lorsque Corse Net Infos est né, en mars 2011, le paysage médiatique local entamait sa mutation numérique. L’information en continu devenait une attente forte, les usages changeaient, la relation entre lecteurs et journalistes aussi. Le pari était clair : proposer une information réactive, accessible à tous, enracinée dans la réalité corse tout en restant ouverte sur l’extérieur.Depuis, la Corse a changé. Les débats politiques se sont transformés, l’économie a évolué, les préoccupations environnementales se sont imposées, les réseaux sociaux ont bouleversé la circulation de l’information. Dans ce contexte mouvant, notre ligne est restée simple : rapporter les faits, donner la parole aux acteurs du territoire, éviter le bruit inutile et maintenir un lien direct avec nos lecteurs.Le numérique a apporté de nouvelles possibilités mais aussi de nouveaux risques. L’instantanéité peut fragiliser la vérification, l’opinion peut parfois masquer l’information, la concurrence de contenus non professionnels s’est intensifiée. Dans cet environnement, la crédibilité reste la seule véritable valeur durable. Elle se construit lentement et peut se perdre très vite.Ces quinze années n’ont pas été un long fleuve tranquille. Comme beaucoup de médias indépendants, nous avons dû composer avec des contraintes économiques réelles, des évolutions technologiques rapides et un marché publicitaire instable. Rien d’exceptionnel : simplement la réalité du secteur. Tenir dans la durée suppose adaptation, rigueur de gestion et confiance du lectorat.Cette confiance, justement, reste l’élément central. Elle s’exprime par la fidélité, les critiques, les messages reçus quotidiennement, les alertes envoyées par des lecteurs attentifs. Un média local n’existe pas hors de sa communauté. Il fonctionne avec elle.Regarder en arrière est nécessaire, mais regarder devant l’est davantage. L’information locale reste un enjeu démocratique majeur. Les territoires ont besoin de médias solides, capables d’enquêter, d’expliquer les décisions publiques, de relayer les initiatives économiques, culturelles ou sociales sans complaisance ni parti pris.Les prochaines années seront marquées par plusieurs défis : la montée des formats vidéo, l’impact de l’intelligence artificielle, l’évolution des modèles économiques, mais aussi la nécessité de maintenir une information de proximité exigeante dans un environnement saturé de contenus.Notre engagement reste inchangé : informer avec sérieux, rester au plus près du terrain, continuer à évoluer sans perdre notre identité. Ce cap ne dépend pas seulement d’une rédaction. Il repose aussi sur les lecteurs, leur exigence et leur vigilance.Quinze ans après, l’histoire continue. Et elle s’écrit, comme depuis le premier jour, avec vous.---------