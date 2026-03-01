Football Grand Sud - Bonifacio s'impose à Ghisonaccia

En Régionale 2, la JS Bonifacio qui rendait visite à Ghisonaccia a confirmé sa place sur le podium provisoire dans la mesure où les hommes d'Edmond Ibayi se sont imposés 3 buts à 2 et confortent leur troisième place.

A l'inverse en Régionale 3, la réserve de l'ASPV qui rendait visite à celle de Bocognano a été sévèrement battue sur la marque sans appel de 6 buts à 1.

Enfin en Régionale 4, toujours dans le cadre de la mise à jour du calendrier, l'AS Rocca Taravu qui rendait visite à la réserve de Ghisonaccia a été dominé sur le score de 5 buts à 3.