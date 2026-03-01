CorseNetInfos
Corse Net Infos - Pure player corse
Corse Net Infos Corse Net Infos
CorseNetInfos
Per voi, incù voi in ogni locu - l’info corse en libre accès
CorseNetInfos
Stonde di vita avec… Ghjuvan-Petru Pieri 04/03/2026 Au cœur d’Ajaccio, U Borgu continue de tisser du lien social 01/03/2026 CNI,  Quindec'anni dopu, sempre è più chè mai qui ! 01/03/2026 Caroline Rose Torres : Féminisme et nationalisme Corse. 01/03/2026

Football Grand Sud - Bonifacio s'impose à Ghisonaccia


GAP le Dimanche 1 Mars 2026 à 17:43

Ce dimanche 1er mars a permis de mettre à jour le calendrier régional dans les différents championnats et dans ce cadre, trois équipes du secteur Grand Sud étaient concernées.



Football Grand Sud - Bonifacio s'impose à Ghisonaccia
En Régionale 2, la JS Bonifacio qui rendait visite à Ghisonaccia a confirmé sa place sur le podium provisoire dans la mesure où les hommes d'Edmond Ibayi se sont imposés 3 buts à 2 et confortent leur troisième place.
A l'inverse en Régionale 3, la réserve de l'ASPV qui rendait visite à celle de Bocognano a été sévèrement battue sur la marque sans appel de 6 buts à 1.
Enfin en Régionale 4, toujours dans le cadre de la mise à jour du calendrier, l'AS Rocca Taravu qui rendait visite à la réserve de Ghisonaccia a été dominé sur le score de 5 buts à 3. 




CorseNetInfos
Facebook Twitter X YouTube Instagram
© 2026 corsenetinfos