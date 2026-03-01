Football Grand Sud - Bonifacio s'impose à Ghisonaccia

En Régionale 2, la JS Bonifacio qui rendait visite à Ghisonaccia a confirmé sa place sur le podium provisoire dans la mesure où les hommes d'Edmond Ibayi se sont imposés 3 buts à 2 et confortent leur troisième place.
A l'inverse en Régionale 3, la réserve de l'ASPV qui rendait visite à celle de Bocognano a été sévèrement battue sur la marque sans appel de 6 buts à 1.
Enfin en Régionale 4, toujours dans le cadre de la mise à jour du calendrier, l'AS Rocca Taravu qui rendait visite à la réserve de Ghisonaccia a été dominé sur le score de 5 buts à 3.
A l'inverse en Régionale 3, la réserve de l'ASPV qui rendait visite à celle de Bocognano a été sévèrement battue sur la marque sans appel de 6 buts à 1.
Enfin en Régionale 4, toujours dans le cadre de la mise à jour du calendrier, l'AS Rocca Taravu qui rendait visite à la réserve de Ghisonaccia a été dominé sur le score de 5 buts à 3.
-
Municipales à Morosaglia: Vincent Cognetti a présenté sa liste "Inseme Appruntemu l'Avvene"
-
CNI, Quindec'anni dopu, sempre è più chè mai qui !
-
Soirée caritative au Domaine de Murtoli le 25 avril au profit de l’Association Arc-en-Ciel
-
L’instant décisif - Une photo. Une seconde. Un match
-
Municipales à Bastia -Sacha Bastelica présente sa liste « Una via per Bastia – Via citadina »