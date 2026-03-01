Municipales 2026 à L’Île-Rousse : Angèle Bastiani rassemble près de 600 personnes pour sa liste « L’Isula »

Ce samedi soir, sur la place Paoli de Lisula, près de 600 personnes se sont rassemblées pour assister à la présentation de la liste conduite par la maire sortante, Angèle Bastiani.

Un à un, les noms ont été appelés. Chaque colistier de la liste « L’Isula » a été présenté avant de rejoindre l’estrade sous les applaudissements. Figures de l’équipe municipale sortante, acteurs du monde associatif, représentants du tissu économique local et nouveaux visages, notamment issus de la jeunesse : la scène s’est progressivement remplie, dessinant une équipe que la candidate veut à la fois expérimentée et renouvelée.

À l’appel du dernier nom, Angèle Bastiani a rejoint ses colistiers sous une longue salve d’applaudissements.

Entourée de son équipe, en présence du président du Conseil exécutif de Corse, Gilles Simeoni, de conseillers exécutifs et territoriaux ainsi que de nombreux maires des communes voisines, la maire sortante a ouvert son intervention en saluant le public.

« Heureuse de vous voir tous. Colistiers, amis, parents, citoyens, curieux et quelques visiteurs. Merci d’être ici ce soir. Votre présence et votre confiance me touchent et me réconfortent. Chers amis, six ans ont passé… »



Le souvenir de 2020 et l’épreuve du Covid

Revenant sur la victoire municipale de 2020, acquise sur cette même place face à « une majorité qui semblait pourtant inébranlable », Angèle Bastiani a rappelé le contexte de l’époque.

« Nous fêtions ce qui nous semblait irréel… incrédules, timidement heureux d’avoir pu convaincre la population qu’un changement était nécessaire dans cette ville qui était en train de s’assoupir, voire de flancher. »

Le ton s’est ensuite fait plus grave lorsqu’elle a évoqué un début de mandat marqué par la crise sanitaire.

« Nous avons commencé la mandature en affrontant plus de deux ans de crise Covid… un monde à l’arrêt, des dizaines de malades et des personnes qui aujourd’hui ne sont plus là. Permettez-moi d’avoir une pensée pour tous ceux qui nous ont quittés… »



Urbanisme et stationnement : un bilan revendiqué

Très attendue sur la question de l’urbanisme, la maire sortante a choisi d’avancer des données chiffrées.

« Nous avons diminué de 44 % le nombre de logements construits par an par rapport aux mandatures précédentes. Le nombre de permis accordés chaque année a baissé de 35 %. La croissance annuelle de la surface urbanisée a diminué de 40 %. Ce sont des chiffres officiels, incontestables. »

Elle défend une politique de « comblement des dents creuses » sans extension de la tâche urbaine, associée à des chartes antispéculatives ayant permis, selon elle, à plusieurs familles corses de se loger.

Sur le stationnement, autre sujet sensible, Angèle Bastiani a rappelé la création d’un parking de 200 places supplémentaires à la gare, la gratuité hivernale, la baisse de moitié du tarif des abonnements annuels et l’installation de panneaux dynamiques.

« Malgré ces efforts financiers, les parkings ont rapporté davantage à la commune que sous la précédente mandature », a-t-elle affirmé.



Une ville sportive, culturelle et animée toute l’année

La maire sortante est longuement revenue sur la modernisation des équipements sportifs : rénovation du gymnase, du COSEC, du stade municipal et des installations de tennis.

« Qui se souvient de l’état du COSEC et du gymnase avant les travaux ? », a-t-elle interrogé, évoquant également l’accueil de la flamme olympique, les stages de l’équipe de France de handball et la multiplication des événements sportifs.

Elle a élargi son propos à l’animation culturelle et événementielle.

« Aujourd’hui, L’Isula est la ville la plus animée de Corse », a-t-elle déclaré, citant notamment l’International de pétanque, la foire, le marché de Noël, les festivals, concerts et expositions. Selon elle, la saison touristique s’étend désormais « sur presque douze mois ».

Parmi les dossiers structurants mentionnés : la finalisation du PLU, la voie d’évitement, les travaux de la marine, le parking Dalmasso ou encore l’extension du port.

« Certains disaient que ces dossiers étaient impossibles. Nous les avons débloqués un par un, pas avec des promesses, mais avec du travail. »



« Servir la ville, c’est un sacerdoce »

En conclusion, Angèle Bastiani a livré une intervention plus personnelle.

« L’Île-Rousse n’est pas une ville que l’on possède. Ce n’est pas une ville de revanche (…) C’est une ville que l’on sert. Et la servir, ce n’est ni une lubie ni un point d’étape, c’est un sacerdoce. Le travail d’une vie »avant d’appeler à la continuité :

« Je ne vous demande pas de croire à des promesses. Je vous demande simplement de regarder autour de vous, de regarder votre ville (…) et de continuer ensemble à écrire notre histoire. »



Les projets annoncés pour le prochain mandat

Pour la prochaine mandature, la liste « L’Isula ! Angèle Bastiani » annonce vouloir achever plusieurs chantiers engagés : extension complète de la Marinella, modernisation du port, finalisation du PLU et lancement de la voie d’évitement destinée à désengorger durablement le centre-ville.

Parmi les nouveaux projets figurent la requalification de la place Paoli avec un prolongement vers Sottu Mare, la transformation du quartier de la Poste en cœur de vie, la réhabilitation du couvent des Franciscains, la création d’une Maison du sport et de la culture, d’un théâtre de verdure ainsi que d’une salle de spectacle fermée.

L’éducation est également annoncée comme priorité du prochain mandat, avec la modernisation des bâtiments scolaires, la végétalisation des cours, l’amélioration de l’accessibilité et l’inscription dans le programme SCOLA 2030.





Liste L'Isula

La liste conduite par Angèle Bastiani rassemble autour d’elle

Antoine Guerrini,

Alexandra Escobar Santini,

José Orsini,

Annick Pozzo Di Borgo,

Patrick Botey,

Camille Bataillard,

Jean-Paul Massiani,

Marie Raffo,

Marc Taddei,

Clémentine Antolini,

Ange Cananzi,

Françoise Albertini-Maestracci,

Jean-Luc Costa,

Martine Profizi-Pelissier,

Andréa Leonetti,

Virginie Paolacci,

Pascal Marchetti,

Joséphine Lemaire,

Stéphane Pergola,

Elisabeth Sanguinetti,

Benjamin Genuini,

Mimi Allegrini Simonetti,

Benoît Dary

Marie-Thérèse Fabretti.



Une équipe mêlant élus sortants et nouveaux entrants, que la maire sortante présente comme inscrite dans la continuité du projet engagé depuis 2020 tout en intégrant de nouvelles compétences et une place renforcée à la jeunesse.



À quinze jours du scrutin, la maire sortante mise donc sur la stabilité, l’expérience et un bilan revendiqué pour convaincre à nouveau les électeurs de la cité paoline.