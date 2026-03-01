Municipales à Bastia : Sacha Bastelica présente sa liste « Una via per Bastia – Via citadina »





Sacha Bastelica (Via citadina) a présenté, samedi 28 février, dans une galerie d’art sur la place du Marché de Bastia, la liste qu’il conduira lors des élections municipales des 15 et 22 mars prochains. Celui qui définit sa démarche comme la seule véritablement de gauche regroupe autour de lui Ecologia Sulidaria, Europe Écologie-Les Verts, Inseme à Manca, Ghjuventù di Manca ainsi que le Parti animaliste.



Autour du candidat, « une liste qui ressemble à tous les Bastiais, composée d’enseignants, de retraités et d’acteurs du monde associatif et culturel ». Âgé de 21 ans, Sacha Bastelica met également en avant la jeunesse de ses colistiers : « Nous avons plus de quinze étudiants sur la liste. Nous devons être la plus jeune de la campagne », avant de conclure sur la vision de sa démarche : « Se projeter sur le long terme. Sur la société que nous voulons demain, dans 10, 15 ou 20 ans. »



La liste “una via per Bastia -via citadina”



Sacha Bastelica — étudiant en Histoire

Carla Vinciguerra — étudiante en droit

Jean-Luc Luciani — chirurgien libéral

Céline Giuntini — intermittente du spectacle

Alexandre Armani — professeur de philosophie

Mattea Riu — artiste

Stéphane Cardinali — directeur général des services

Sylvie Meyer — professeur de philosophie

Antoine Dolovici — médecin

Marie-Joséphine Gianninelli — psychologue

Henri D’Ayssol — retraité

Thaïs Antona — enseignante de français

André Ange Anatole Casabianca — journaliste retraité

Stéphanie Beguin — conseillère principale d’éducation

Timéo Roffi — étudiant

Céline Bastelica — responsable d’actions éducatives

Ayame El Hasnao — étudiant et cybersécurité

Camille Antonini — animatrice socioculturelle

Maximilien Cervera — sans emploi

Paule Cardinali — conseillère en emploi

Arthur Frizzi — Infirmier

Souad Darraz — assistance à maîtrise d’ouvrage

Matteu Torre — étudiant en médecine

Ida Roffi — ancienne employée

Matteu Pelle — étudiant

Virginie Garcia — médiatrice sociale

Philippe Lambert — commerçant

Eliane Marcelli — étudiante

Baptiste Le Berigot — étudiant

Clémence Garcia — retraitée

Arnaud Enaux — apprenti frigoriste

Marie-Jeanne Del Chiaro — retraité

Nicolas Jean-Michel Colotti-Masson — étudiant

Marie Bonin — étudiante en médecine

Anthony Roffi — étudiant

Julie Cortes — infirmière

Jean-Christophe Lejeune — pilote de ligne

Ambre Sere — étudiante

Edouard Savignon — retraité de la police nationale

Isabelle Bequin — sans profession

Jean Antoine Bartoli — retraité

Lea Maëva Laparra — étudiante

André Brunini — retraité de la fonction publique

