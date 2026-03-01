Municipales à Bastia : Sacha Bastelica présente sa liste « Una via per Bastia – Via citadina »

Sacha Bastelica (Via citadina) a présenté, samedi 28 février, dans une galerie d’art sur la place du Marché de Bastia, la liste qu’il conduira lors des élections municipales des 15 et 22 mars prochains. Celui qui définit sa démarche comme la seule véritablement de gauche regroupe autour de lui Ecologia Sulidaria, Europe Écologie-Les Verts, Inseme à Manca, Ghjuventù di Manca ainsi que le Parti animaliste.
Autour du candidat, « une liste qui ressemble à tous les Bastiais, composée d’enseignants, de retraités et d’acteurs du monde associatif et culturel ». Âgé de 21 ans, Sacha Bastelica met également en avant la jeunesse de ses colistiers : « Nous avons plus de quinze étudiants sur la liste. Nous devons être la plus jeune de la campagne », avant de conclure sur la vision de sa démarche : « Se projeter sur le long terme. Sur la société que nous voulons demain, dans 10, 15 ou 20 ans. »
La liste “una via per Bastia -via citadina”
Sacha Bastelica — étudiant en Histoire
Carla Vinciguerra — étudiante en droit
Jean-Luc Luciani — chirurgien libéral
Céline Giuntini — intermittente du spectacle
Alexandre Armani — professeur de philosophie
Mattea Riu — artiste
Stéphane Cardinali — directeur général des services
Sylvie Meyer — professeur de philosophie
Antoine Dolovici — médecin
Marie-Joséphine Gianninelli — psychologue
Henri D’Ayssol — retraité
Thaïs Antona — enseignante de français
André Ange Anatole Casabianca — journaliste retraité
Stéphanie Beguin — conseillère principale d’éducation
Timéo Roffi — étudiant
Céline Bastelica — responsable d’actions éducatives
Ayame El Hasnao — étudiant et cybersécurité
Camille Antonini — animatrice socioculturelle
Maximilien Cervera — sans emploi
Paule Cardinali — conseillère en emploi
Arthur Frizzi — Infirmier
Souad Darraz — assistance à maîtrise d’ouvrage
Matteu Torre — étudiant en médecine
Ida Roffi — ancienne employée
Matteu Pelle — étudiant
Virginie Garcia — médiatrice sociale
Philippe Lambert — commerçant
Eliane Marcelli — étudiante
Baptiste Le Berigot — étudiant
Clémence Garcia — retraitée
Arnaud Enaux — apprenti frigoriste
Marie-Jeanne Del Chiaro — retraité
Nicolas Jean-Michel Colotti-Masson — étudiant
Marie Bonin — étudiante en médecine
Anthony Roffi — étudiant
Julie Cortes — infirmière
Jean-Christophe Lejeune — pilote de ligne
Ambre Sere — étudiante
Edouard Savignon — retraité de la police nationale
Isabelle Bequin — sans profession
Jean Antoine Bartoli — retraité
Lea Maëva Laparra — étudiante
André Brunini — retraité de la fonction publique
