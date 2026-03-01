L’instant décisif - Une photo. Une seconde. Un match

(Photo Gérard Baldocchi)



Pris à contrepied, le gardien d’Annecy, Escales, reste au sol, le regard suspendu. Inquiet, il regarde impuissant le ballon filer vers le but… avant d’aller, finalement, heurter le poteau.

À cet instant précis, tout se joue : Bastia pense égaliser, Furiani retient son souffle, puis comprend. Le penalty de Tom Ducrocq n'est pas transformé.



Une trajectoire, un regard inquiet, quelques centimètres : le match n'a pas encore basculé, mais cet instant est décisif et il préfigure, déjà, ce que sera la soirée

