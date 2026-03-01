L’instant décisif - Une photo. Une seconde. Un match

(Photo Gérard Baldocchi)
Pris à contrepied, le gardien d’Annecy, Escales, reste au sol, le regard suspendu. Inquiet, il regarde impuissant le ballon filer vers le but… avant d’aller, finalement, heurter le poteau.
À cet instant précis, tout se joue : Bastia pense égaliser, Furiani retient son souffle, puis comprend. Le penalty de Tom Ducrocq n'est pas transformé.
Une trajectoire, un regard inquiet, quelques centimètres : le match n'a pas encore basculé, mais cet instant est décisif et il préfigure, déjà, ce que sera la soirée
Une photo. Une seconde. Un tournant
Chaque semaine, CNI retiendra une image spectaculaire de sport (priorité au SC Bastia, mais pas exclusivement) qui résume à elle seule un match, un exploit, une émotion ou un basculement.
« L’instant décisif », ce sera une photo. Une seconde. Un tournant.
