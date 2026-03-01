CorseNetInfos
L’instant décisif - Une photo. Une seconde. Un match


le Dimanche 1 Mars 2026 à 09:01

25ème journée de Ligue 2
SC Bastia : 0– Annecy : 2 ( mi temps 0 - 2 )
Stade Armand-Cesari
Buts pour Annecy : Lajugie (2ème), Rambaut (39ème sur penalty)
Arbitre : Mathieu Vernice



L’instant décisif - Une photo. Une seconde. Un match
(Photo Gérard Baldocchi)
 
Pris à contrepied, le gardien d’Annecy, Escales, reste au sol, le regard suspendu. Inquiet, il regarde impuissant le ballon filer vers le but… avant d’aller, finalement, heurter le poteau.
 

À cet instant précis, tout se joue : Bastia pense égaliser, Furiani retient son souffle, puis comprend. Le penalty de Tom Ducrocq  n'est pas transformé.

Une trajectoire, un regard inquiet, quelques centimètres : le match n'a pas encore basculé, mais cet instant est décisif et il préfigure, déjà, ce que sera la soirée


​Une photo. Une seconde. Un tournant





